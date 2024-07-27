Следком начал проверки из-за гибели людей в водоёмах Ростовской области

В ведомстве напомнили, что во время купания нельзя подплывать к движущимся судам, прыгать в воду в незнакомых и не приспособленных для этого местах, проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга. Также запрещено плавать в состоянии алкогольного опьянения.