Следком начал проверки из-за гибели людей в водоёмах Ростовской области

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В СК заявили, что по всем факта гибели граждан в воде проводятся доследственные проверки. Следователи устанавливают причины происшествий.
Зачастую причиной трагедий становится незнание и пренебрежение правилами безопасности на воде.
В ведомстве напомнили, что во время купания нельзя подплывать к движущимся судам, прыгать в воду в незнакомых и не приспособленных для этого местах, проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга. Также запрещено плавать в состоянии алкогольного опьянения.