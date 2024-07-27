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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:24

Следком начал проверки из-за зибели людей в водоёмах Ростовской области

Следком начал проверки из-за гибели людей в водоёмах Ростовской области

27 июля 2024, 11:22
Фото: 1MI
Следком начал проверки из-за зибели людей в водоёмах Ростовской области
Одна из главных причин возникновения несчастных случаев на воде — незнание и игнорирование элементарных правил безопасности, сообщает Следком Ростовской области.

В СК заявили, что по всем факта гибели граждан в воде проводятся доследственные проверки. Следователи устанавливают причины происшествий.

Зачастую причиной трагедий становится незнание и пренебрежение правилами безопасности на воде.

В ведомстве напомнили, что во время купания нельзя подплывать к движущимся судам, прыгать в воду в незнакомых и не приспособленных для этого местах, проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга. Также запрещено плавать в состоянии алкогольного опьянения.

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Ранее в МЧС сообщили, что с начала лета в Ростовской области утонули больше 30 человек.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия#Лето 2024
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