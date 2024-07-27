Средства РЭБ подавили два беспилотника в Ростовской области 27 июля

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:44
По информации главы Ростовской области, средства радиоэлектронной борьбы перехватили и уничтожили два БПЛА. Это произошло на севере региона.
Также Голубев добавил, что в результате атаки никто не пострадал.
На данный момент уточняются были ли разрушения на земле после уничтожения беспилотников, отметил губернатор.
Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА были повреждены здания в Ростовской области. Это произошло 26 июля. Ведется оценка урона причиненного имуществу населения.