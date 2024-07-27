rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Средства РЭБ подавили два беспилотника в Ростовской области 27 июля

Средства РЭБ подавили два беспилотника в Ростовской области 27 июля

27 июля 2024, 04:38
Фото: Mil.ru
Средства РЭБ подавили два беспилотника в Ростовской области 27 июля
Два беспилотника атаковали Ростовскую область ночью 27 июля, сообщил губернатор Василий Голубев.

По информации главы Ростовской области, средства радиоэлектронной борьбы перехватили и уничтожили два БПЛА. Это произошло на севере региона.

Также Голубев добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

Губернатор сделал заявление после атаки беспилотника в Новошахтинские
Узнать подробнее

На данный момент уточняются были ли разрушения на земле после уничтожения беспилотников, отметил губернатор.

Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА были повреждены здания в Ростовской области. Это произошло 26 июля. Ведется оценка урона причиненного имуществу населения.

Читайте также:
Появились кадры упавшего в поле с пшеницей дрона-акулы в Ростовской областиРостовскую область атаковали 26 беспилотников в ночь на 20 июляГолубев сообщил об атаке беспилотников ночью 16 июля
#Ростовская область#Беспилотник#Украинские беспилотники#Беспилотники#Натовские беспилотники#Атака беспилотника#Атакая беспилотниками#РЭБ#Происшествия#Сбитый беспилотник#Атака беспилотников
Подпишитесь
Жителей Ростовской области лишили донской ухи, а полиции выдадут элитных лошадей
Вчера, 14:52
Стало известно как увеличение ключевой ставки до 18% повлияет на цены в Ростове
Вчера, 19:20
Епархия не получила земельный участок в парке Островского в Ростове
Вчера, 19:09
Власти Гукова оправдались за дымящую свалку, от которой задыхается город
Вчера, 16:15
В Батайске нашлись деньги на экспертизу для сгоревшего дома на улице Ворошилова
Вчера, 15:20
Благотворительный забег от СКЖД «Достигая цели!» поможет четырехлетнему Егору
Вчера, 07:21