Стало известно, когда похолодает в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
С субботы по понедельник ожидается солнечная погода, а температура поднимется до +33 градусов. Порывы ветра могут составить четыре метра в секунду.
Во вторник, 30 июля, температура упадет до +27 градусов и начнутся дожди. Ветер станет еще сильнее.
Осадки продолжатся и на следующий день, а термометры покажут +25 градусов. В четверг, 1 августа, прогнозируют облачную погоду. В остальном погодные условия не поменяются.
Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до +17 градусов.
Ранее в Ростове-на-Дону выпала месячная норма осадков 22 июля.
До этого ураган повалил десятки деревьев, а ливень затопил дороги в Ростове.