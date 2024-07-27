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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

В Ростове-на-Дону похолодает с 30 июля

Стало известно, когда похолодает в Ростове-на-Дону

27 июля 2024, 05:17
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону похолодает с 30 июля

В Ростове-на-Дону в конце июля уйдет 30-градусная жара и будет облачная погода, сообщили синоптики.

С субботы по понедельник ожидается солнечная погода, а температура поднимется до +33 градусов. Порывы ветра могут составить четыре метра в секунду.

Во вторник, 30 июля, температура упадет до +27 градусов и начнутся дожди. Ветер станет еще сильнее.

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Осадки продолжатся и на следующий день, а термометры покажут +25 градусов. В четверг, 1 августа, прогнозируют облачную погоду. В остальном погодные условия не поменяются.

Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до +17 градусов.

Ранее в Ростове-на-Дону выпала месячная норма осадков 22 июля.

До этого ураган повалил десятки деревьев, а ливень затопил дороги в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Дождь#Синоптики#Происшествия
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