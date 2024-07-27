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Старый вокзал в Ростове судится из-за переноса маршрутов на вокзал «Центральный»

«Ростдонавтовокзал» судится из-за переноса маршрутов на вокзал «Центральный»

27 июля 2024, 07:49
Фото: rostovgazeta.ru
Старый вокзал в Ростове судится из-за переноса маршрутов на вокзал «Центральный»
Пригородный ростовский автовокзал на Шолохова попытается через суд вернуть закрытые для него маршруты по области, которые достались «Центральному» автовокзалу, сообщается в картотеке дел арбитражного суда.

ООО «Ростдонавтовокзал», управляющее ростовским пригородным автовокзалом, подало иск к Минтрансу региона. Истец пытается вернуть закрытые для него маршруты по области, которые теперь выполняют подрядчики «Центрального» автовокзала. «Ростдонавтовокзал» требует признать решение о переносе маршрутов незаконным.

Речь идёт о маршрутах из Ростова в Новочеркасск, Волгодонск, Зимовники, Заветное, Коврино, Шахты и другие населённые пункты.

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Истец обращается к закону об организации регулярных перевозок и о защите конкуренции. По версии «Ростдонавтовокзала», «Центральный» получил право обслуживать маршруты без обязательного в таких случаях конкурса. Из-за этого Старому автовокзалу пришлось расторгнуть договоры с транспортными предприятиями и понести убытки.

Суд принял иск к рассмотрению. Ближайшее заседание по делу назначено на 17 сентября.

Ранее губернатора Василия Голубева попросили не закрывать Старый автовокзал в Ростове. Он может перестать функционировать уже этой осенью.

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