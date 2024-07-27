«Ростдонавтовокзал» судится из-за переноса маршрутов на вокзал «Центральный»

Истец обращается к закону об организации регулярных перевозок и о защите конкуренции. По версии «Ростдонавтовокзала», «Центральный» получил право обслуживать маршруты без обязательного в таких случаях конкурса. Из-за этого Старому автовокзалу пришлось расторгнуть договоры с транспортными предприятиями и понести убытки.