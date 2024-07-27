Три ростовских выпускника смогли набрать сто баллов по ЕГЭ после пересдачи

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
В городе подводят итоги сдачи Единого государственного экзамена. Максимальные сто баллов получили 102 работы ростовских выпускников. Девять человек получили сто баллов сразу по двум предметам.
Пересдавали ЕГЭ в этом году 948 выпускников. Трое из них смогли набрать максимальный балл. Самыми популярными предметами для пересдачи оказались информатика, обществознание и химия.
Ранее RostovGzeta рассказала о ценах на обучение в вузах Ростова-на-Дону в 2024 году. Больше всего придется отдать за получение образования дизайнерам и программистам.