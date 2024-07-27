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В Ростове в этом году насчитали 102 стобалльные работы на ЕГЭ

Три ростовских выпускника смогли набрать сто баллов по ЕГЭ после пересдачи

27 июля 2024, 08:57
Фото: 1MI
В Ростове в этом году насчитали 102 стобалльные работы на ЕГЭ
В Ростове в этом году насчитали 102 стобалльные работы на ЕГЭ, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В городе подводят итоги сдачи Единого государственного экзамена. Максимальные сто баллов получили 102 работы ростовских выпускников. Девять человек получили сто баллов сразу по двум предметам.

Пересдавали ЕГЭ в этом году 948 выпускников. Трое из них смогли набрать максимальный балл. Самыми популярными предметами для пересдачи оказались информатика, обществознание и химия.

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Ранее RostovGzeta рассказала о ценах на обучение в вузах Ростова-на-Дону в 2024 году. Больше всего придется отдать за получение образования дизайнерам и программистам.

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