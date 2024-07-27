Ударилась головой: самокатчик сбил ребёнка рядом с торговым центром в Ростове

Ранее почти 40% ростовчан выступили за полный запрет электросамокатов на улицах. Ростов-на-Дону возглавил список российских городов-миллионников, где жители больше всего протестуют против самокатов. Одобряют езду на электросамокатах лишь 17% опрошенных ростовчан.