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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Девочка пострадала после столкновения с электросамокатом в Ростове-на-Дону

Ударилась головой: самокатчик сбил ребёнка рядом с торговым центром в Ростове

27 июля 2024, 08:26
Фото: 1MI
Девочка пострадала после столкновения с электросамокатом в Ростове-на-Дону

Самокатчик сбил ребёнка рядом с торговым центром в Ростове

Девочка пострадала после столкновения с электросамокатом в Ростове-на-Дону, сообщили подписчики сообщества «Это Ростов».

Происшествие случилось утром 27 июля. Подросток на электросамокате сбил девочку рядом с торговым центром «Парк» на проспекте Космонавтов. Малышка упала и ударилась головой. Помощь ей оказала мама.

Инспекторы обстоятельства происшествия не комментировали.

В Ростове-на-Дону перед поездкой будут тестировать самокатчиков на реакцию
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Ранее почти 40% ростовчан выступили за полный запрет электросамокатов на улицах. Ростов-на-Дону возглавил список российских городов-миллионников, где жители больше всего протестуют против самокатов. Одобряют езду на электросамокатах лишь 17% опрошенных ростовчан.

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