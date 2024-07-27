Ударилась головой: самокатчик сбил ребёнка рядом с торговым центром в Ростове

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Происшествие случилось утром 27 июля. Подросток на электросамокате сбил девочку рядом с торговым центром «Парк» на проспекте Космонавтов. Малышка упала и ударилась головой. Помощь ей оказала мама.
Инспекторы обстоятельства происшествия не комментировали.
Ранее почти 40% ростовчан выступили за полный запрет электросамокатов на улицах. Ростов-на-Дону возглавил список российских городов-миллионников, где жители больше всего протестуют против самокатов. Одобряют езду на электросамокатах лишь 17% опрошенных ростовчан.