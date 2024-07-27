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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

С 30 июля в Ростов придёт похолодание

В Ростове-на-Дону похолодает на пять градусов с 30 июля

27 июля 2024, 16:01
Фото: rostovgazeta.ru
С 30 июля в Ростов придёт похолодание
С 30 июля в Ростов придёт похолодание, сообщил Гидрометцентр России.

Последние дни июля ознаменуются в Ростове похолоданием. С 30 июля в городе ожидается переменная облачность и дожди. Днём температура воздуха опустится с +33 градусов до +27 градусов. 31 июля в городе станет ещё холоднее — +25 градусов в дневное время и +17 градусов ночью. Скорость ветра составит около шести метров в секунду.

Начало августа также выдастся прохоладным, но сильных осадков не ожидается. Средняя температура воздуха в первую декаду месяца составит +32 градуса днём и +20 градусов вечером.

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Ранее RostovGazeta рассказала о мероприятиях в Ростове на этих выходных.

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