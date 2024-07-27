В Ростове-на-Дону похолодает на пять градусов с 30 июля

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Последние дни июля ознаменуются в Ростове похолоданием. С 30 июля в городе ожидается переменная облачность и дожди. Днём температура воздуха опустится с +33 градусов до +27 градусов. 31 июля в городе станет ещё холоднее — +25 градусов в дневное время и +17 градусов ночью. Скорость ветра составит около шести метров в секунду.
Начало августа также выдастся прохоладным, но сильных осадков не ожидается. Средняя температура воздуха в первую декаду месяца составит +32 градуса днём и +20 градусов вечером.