В Ростове-на-Дону похолодает на пять градусов с 30 июля

Последние дни июля ознаменуются в Ростове похолоданием. С 30 июля в городе ожидается переменная облачность и дожди. Днём температура воздуха опустится с +33 градусов до +27 градусов. 31 июля в городе станет ещё холоднее — +25 градусов в дневное время и +17 градусов ночью. Скорость ветра составит около шести метров в секунду.