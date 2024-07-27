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Главные новости Ростовской области 27 июля

В Ростове задержали сотрудника ГИБДД, пока следователи проверяют гибель людей на воде

27 июля 2024, 17:24
Фото: для иллюстрации / 1MI
Главные новости Ростовской области 27 июля
Следком начал проверки из-за гибели людей в водоёмах Ростовской области, тем временем в Ростове задержали офицера Донского батальона №1 ГИБДД, а на Западном на огромной площади тушат мусорный полигон.

Громкое задержание

Издание 1рнд со ссылкой на свои источники сообщило, что офицера Донского отдельного батальона ДПС №1 ГИБДД Ростовской области, замкомандира роты ДОБ-1 задержали при получении взятки. По предварительным данным, он получил 600 тысяч рублей от водителей грузовиков.

Задержание высокопоставленного сотрудника ГИБДД проводили оперативники Управления ФСБ России по Ростовской области.

Официальных подробностей расследование дела пока не поступало.

Офицер Донского батальона №1 ГИБДД попался на взятке от водителей фур
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Проверка ЧП на воде

В управлении СК РФ по Ростовской области заявили, что проводят доследственные проверки по всем фактам гибели людей на водоёмах в регионе. Только с начала лета в области утонули больше 30 человек. Следователи устанавливают причины всех происшествий.

В Следкоме отмечают, что зачастую причиной трагедий становится незнание и пренебрежение правилами безопасности на воде.

В ведомстве напомнили, что во время купания нельзя подплывать к движущимся судам, прыгать в воду в незнакомых и не приспособленных для этого местах, проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга. Также запрещено плавать в состоянии алкогольного опьянения.

Следком начал проверки из-за гибели людей в водоёмах Ростовской области
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Горящий мусор на тысяче квадратных метров

В региональном управлении МЧС и в администрации Ростова рассказали о пожаре, вспыхнувшемна территории полигона бытовых отходов на окраине Западного жилого массива.

Мусорный полигон в переулке Машиностроительном загорелся в Ростове в полдень. Пожар также охватил грейдер и строительный вагончик поблизости. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. К настоящему часу пожар локализовали. В его тушении участвуют десятки сотрудников МЧС и несколько единиц спецтехники.

Угрозы распространения пожара нет. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

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