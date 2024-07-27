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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

В Ростовской области пьяный мужчина выкинул из окна свою возлюбленную

В Ростовской области пьяный мужчина выкинул из окна свою возлюбленную

27 июля 2024, 10:18
Фото: 1MI
В Ростовской области пьяный мужчина выкинул из окна свою возлюбленную
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство, подробностями поделились в управлении СК по Ростовской области.

51-летний житель Красного Сулина стал фигурантом дела о покушении на убийство. В феврале этого года он напился и поссорился со своей 54-летней сожительницей. Мужчина взял возлюбленную за одежду и вытолкал её из окна квартиры на третьем этаже. Женщина выжила, но получила травмы различной степени тяжести.

Ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Во время расследования он находился под стражей. Теперь материалы дела передали в суд.

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Ранее сообщалось, что Следком повторно возбудит дело об избиении инвалида и его матери в Ростове.

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