В Ростовской области пьяный мужчина выкинул из окна свою возлюбленную

51-летний житель Красного Сулина стал фигурантом дела о покушении на убийство. В феврале этого года он напился и поссорился со своей 54-летней сожительницей. Мужчина взял возлюбленную за одежду и вытолкал её из окна квартиры на третьем этаже. Женщина выжила, но получила травмы различной степени тяжести.