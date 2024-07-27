В Ростовской области пьяный мужчина выкинул из окна свою возлюбленную

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
51-летний житель Красного Сулина стал фигурантом дела о покушении на убийство. В феврале этого года он напился и поссорился со своей 54-летней сожительницей. Мужчина взял возлюбленную за одежду и вытолкал её из окна квартиры на третьем этаже. Женщина выжила, но получила травмы различной степени тяжести.
Ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Во время расследования он находился под стражей. Теперь материалы дела передали в суд.