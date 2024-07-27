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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

В целый квартал выстроилась очередь из подростков в центре Ростова

В целый квартал выстроилась очередь из подростков в центре Ростова

27 июля 2024, 11:42
Фото: rostovgazeta.ru
В целый квартал выстроилась очередь из подростков в центре Ростова
В Ростове из-за открытия нового заведения выстроилась огромная очередь, сообщает с места событий корреспондент RostovGazeta.

На Большой Садовой в Ростове открылось новое заведение корейской кухни. Его открытия ждали несколько месяцев. Ресторан уже обрёл популярность у подростков и молодых людей в Москве и Краснодаре.

В первый день работы заведение решили посетить десятки юных ростовчан. Очередь из них протянулась на целый квартал, из-за чего по Большой Садовой улице затруднено движение пешеходов.

В целый квартал выстроилась очередь из подростков в центре РостоваВ целый квартал выстроилась очередь из подростков в центре Ростова
В целый квартал выстроилась очередь из подростков в центре РостоваВ целый квартал выстроилась очередь из подростков в центре Ростова
В целый квартал выстроилась очередь из подростков в центре РостоваВ целый квартал выстроилась очередь из подростков в центре Ростова
В целый квартал выстроилась очередь из подростков в центре Ростова
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее RostovGazeta подготовила афишу мероприятий на эти выходные в Ростове. В городе запланированы концерты популярных групп, кинопремьеры и экскурсии.

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