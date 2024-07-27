В целый квартал выстроилась очередь из подростков в центре Ростова

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
На Большой Садовой в Ростове открылось новое заведение корейской кухни. Его открытия ждали несколько месяцев. Ресторан уже обрёл популярность у подростков и молодых людей в Москве и Краснодаре.
В первый день работы заведение решили посетить десятки юных ростовчан. Очередь из них протянулась на целый квартал, из-за чего по Большой Садовой улице затруднено движение пешеходов.
Ранее RostovGazeta подготовила афишу мероприятий на эти выходные в Ростове. В городе запланированы концерты популярных групп, кинопремьеры и экскурсии.