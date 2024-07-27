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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В селе Несветай Ростовской области от падения обломков БПЛА пострадало остекление в частном доме

Власти Ростовской области заявили, кто заменит окна в пострадавшем от БПЛА доме

27 июля 2024, 13:31
Фото: для иллюстрации / 1MI
В селе Несветай Ростовской области от падения обломков БПЛА пострадало остекление в частном доме
В селе Несветай Ростовской области от падения обломков БПЛА пострадало остекление в частном доме, о ситуации рассказал глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян.

В ночь на 26 июля Ростовскую область атаковали четыре беспилотника. Их уничтожила система ПВО. Обломки БПЛА упали в селе Несветай и повредили остекление в одном из частных домов.

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Муниципальные власти вместе с правоохранительными органами выехали на место и оценили масштаб происшествия. Они пообещали жильцам дома помочь с заменой разбитых окон в ближайшее время.

Также БПЛА 26 июля спровоцировали пожар в Ростовской области. Его ликвидировали. Пострадавших в результате атаки дронов нет.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Происшествия
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