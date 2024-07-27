Власти Ростовской области заявили, кто заменит окна в пострадавшем от БПЛА доме

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В ночь на 26 июля Ростовскую область атаковали четыре беспилотника. Их уничтожила система ПВО. Обломки БПЛА упали в селе Несветай и повредили остекление в одном из частных домов.
Муниципальные власти вместе с правоохранительными органами выехали на место и оценили масштаб происшествия. Они пообещали жильцам дома помочь с заменой разбитых окон в ближайшее время.
Также БПЛА 26 июля спровоцировали пожар в Ростовской области. Его ликвидировали. Пострадавших в результате атаки дронов нет.