Альпинист из Ростовской области застрял на горе в КБР с отеком легких

В субботу утром, 27 июля, в отделение МЧС поступило сообщение о том, что турист нуждается в помощи. Мужчина находился в горах Кабардино-Балкарии на высоте около четырех тысяч километров. Предположительно, у него произошел отек легких. Спасатели немедленно выдвинулись к пострадавшему. На утро следующего дня альпиниста удалось спасти.