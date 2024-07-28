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В горах Кабардино-Балкарии спустя сутки спасли жителя Ростовской области

Альпинист из Ростовской области застрял на горе в КБР с отеком легких

28 июля 2024, 08:51
Фото: 1MI
В горах Кабардино-Балкарии спустя сутки спасли жителя Ростовской области
В горах Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали дончанина, которому срочно понадобилась медицинская помощь. Поисковая операция длилась около суток, сообщает ТАСС с отсылкой на региональное МЧС.

В субботу утром, 27 июля, в отделение МЧС поступило сообщение о том, что турист нуждается в помощи. Мужчина находился в горах Кабардино-Балкарии на высоте около четырех тысяч километров. Предположительно, у него произошел отек легких. Спасатели немедленно выдвинулись к пострадавшему. На утро следующего дня альпиниста удалось спасти.

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Сотрудники МЧС рассказали, что спасенным оказался 40-летний житель Ростовской области. Мужчину доставили в село Верхний Баксан, где ему и оказали медицинскую помощь.

Ранее жительнице Ростовской области также понадобилась помощь. Женщина пролежала 2 часа в глубокой канаве после падения.

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