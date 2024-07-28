Альпинист из Ростовской области застрял на горе в КБР с отеком легких

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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В субботу утром, 27 июля, в отделение МЧС поступило сообщение о том, что турист нуждается в помощи. Мужчина находился в горах Кабардино-Балкарии на высоте около четырех тысяч километров. Предположительно, у него произошел отек легких. Спасатели немедленно выдвинулись к пострадавшему. На утро следующего дня альпиниста удалось спасти.
Сотрудники МЧС рассказали, что спасенным оказался 40-летний житель Ростовской области. Мужчину доставили в село Верхний Баксан, где ему и оказали медицинскую помощь.
Ранее жительнице Ростовской области также понадобилась помощь. Женщина пролежала 2 часа в глубокой канаве после падения.