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Три человека, в том числе два подростка пострадали в ДТП с «Газелью» в Азове

Двоих подростков и взрослого увезли на скорой с места ДТП в Азове

28 июля 2024, 06:35
Фото: rostovgazeta.ru
Три человека, в том числе два подростка пострадали в ДТП с «Газелью» в Азове
В аварии в городе Азов Ростовской области пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла накануне днем на улице Московская. Мужчина 64 лет в этот момент ехал на своей Volkswagen Polo в районе 302 дома.

Сообщается, что он не уступил дорогу машине «Газель». В результате произошло столкновение двух автомобилей.

В Ростове-на-Дону три человека пострадали в массовом ДТП с электробусом
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При этом травмы получили сам предполагаемый виновник ДТП, а также двое 15-летних подростков, находящихся с ним в иномарке. Они были госпитализированы.

Ранее очевидцы сообщили, что в Ростове в районе Мясникован под дорогой произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался электрический кабель. В это время там ехали машины.

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