Двоих подростков и взрослого увезли на скорой с места ДТП в Азове

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Авария произошла накануне днем на улице Московская. Мужчина 64 лет в этот момент ехал на своей Volkswagen Polo в районе 302 дома.
Сообщается, что он не уступил дорогу машине «Газель». В результате произошло столкновение двух автомобилей.
При этом травмы получили сам предполагаемый виновник ДТП, а также двое 15-летних подростков, находящихся с ним в иномарке. Они были госпитализированы.
Ранее очевидцы сообщили, что в Ростове в районе Мясникован под дорогой произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался электрический кабель. В это время там ехали машины.