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Урбанист не исключила, что центр Ростова могут застроить высотками

Если власти сдадутся под напором девелоперов: центр Ростова могут застроить высотками

28 июля 2024, 11:24
Фото: rostovgazeta.ru
Урбанист не исключила, что центр Ростова могут застроить высотками

Урбанист не исключила, что центр Ростова могут застроить высотками

В Ростове-на-Дону есть опасения, что под благими целями реконструкции в историческом центре могут быть снесены здания и построены высотки из стекла и бетона, сообщила RostovGazeta архитектор-урбанист Елена Пудова.

Снос зданий в центре

Неравнодушные жители Ростова-на-Дону выступают за сохранение исторического облика центра города. Однако сделать это получается не всегда, ветхие строения без должного ремонта разрушаются, признанные аварийными объекты в центре Ростова сносят, нередко старинные дома страдают от пожаров.

Не так давно активисты Ростова-на-Дону сообщили о сносе старинного дома, который был построен в 1900-х годах. Он некогда принадлежал турецкому подданному Евтимею Бинаяну.

И таких случаев довольно много. Но случаются и счастливые исходы. Например, активистам удалось спасти здание, которое изначально планировали снести. Это дом штурма Соколова, который возвели около 150 лет назад.

Снос зданий в центреСнос зданий в центре
Снос зданий в центре
Фото: rostovgazeta.ru

Что будет с историческим центром Ростова

Урбанист Елена Пудова рассказала, что центр Ростова славится своей исторической застройкой и большим количеством частного жилого фонда, примыкающего к Береговой улице. И тенденция, которая набрала уже большие обороты в крупных городах, затронет и Ростов.

«Это тенденция на бережное сохранение и восстановление застройки. Сюда стоит добавить и моду на внутренний туризм, а значит центральная часть, как наиболее привлекательная для туристов, скорее превратится в некий туристический кластер с отелями, ресторанами и развлекательными заведениями. Уже сейчас можно наблюдать эту тенденцию, просто она станет еще шире», — считает эксперт.
Что будет с историческим центром РостоваЧто будет с историческим центром Ростова
Что будет с историческим центром Ростова
Фото: rostovgazeta.ru

Будут ли сносить здания в центре

Она рассказала про опасения, что под благими целями реконструкции могут быть снесены здания и построены более современные и высокоэтажные объекты. Тут уже стоит уповать на администрацию города и то, как она справится с натиском девелоперов. Не стоит так же забывать об общей тенденции того, что порты выносятся из центров городов, это не только общемировая тенденция, но и в России повторяют это опыт.

«Не удивляюсь, что через 10 лет появится проект, который преобразует территорию залива Ковш. Судоходство Дона снижается год от года, и этот факт один из кирпичиков того, что порты и причалы могут стать невостребованными. Узкие улочки центра могут стать полностью пешеходными», — заявила собеседница.

Она добавила, что, скорее всего, центр станет более регулярным в плане парковок. У города прекрасный фундамент, что бы встретить вызовы следующих десяти лет достойно и, не потеряв своей уникальности, идти дальше.

Будут ли сносить здания в центреБудут ли сносить здания в центре
Будут ли сносить здания в центре
Фото: rostovgazeta.ru

Что будет с центром через 10 лет

Учредитель S&P development Алексей Салькинов рассказал нам, что Ростов активно развивается и преображается. Основная задача — отреставрировать и сохранить историческую ценность и значимость города.

«Предполагаю, что через десять лет исторический центр Ростова станет более оживленным и удобным для пеших прогулок. Например, как Пушкинская улица, где гармонично сочетаются исторические дома и современные локации. Вечером эту улицу посещает большое количество людей, чтобы погулять, послушать уличных музыкантов или посмотреть на памятники культуры», — отметил собеседник.

Он добавил, что в историческом центре может также расположиться площадка для мероприятий, где будут собираться местные жители и гости города. Например, как общественно-городское пространство — гости приходят, чтобы провести время с друзьями, попробовать разнообразные кухни мира или просто насладиться приятной атмосферой.

Что будет с центром через 10 летЧто будет с центром через 10 лет
Что будет с центром через 10 лет
Фото: rostovgazeta.ru

«Хотелось бы, чтобы в Ростове также появилось общественно-крытое пространство, как в Москве, ведь в Ростове есть большое количество исторических зданий, которые можно отреставрировать и создать современный дворец культуры. Внешний вид здания олицетворял бы историю города, а внутри проходили бы досуговые мероприятия для молодежи», — подытожил эксперт.

Добавим, что пока о таких планах ничего не слышно, а местные жители продолжают переживать за состояние и дальнейшую судьбу центральной части города.

Ранее стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира в историческом доме в Ростове.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Реконструкция#Застройка#Исторический центр#Многоэтажки
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