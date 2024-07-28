Если власти сдадутся под напором девелоперов: центр Ростова могут застроить высотками

Она рассказала про опасения, что под благими целями реконструкции могут быть снесены здания и построены более современные и высокоэтажные объекты. Тут уже стоит уповать на администрацию города и то, как она справится с натиском девелоперов. Не стоит так же забывать об общей тенденции того, что порты выносятся из центров городов, это не только общемировая тенденция, но и в России повторяют это опыт.