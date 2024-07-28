Если власти сдадутся под напором девелоперов: центр Ростова могут застроить высотками

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Неравнодушные жители Ростова-на-Дону выступают за сохранение исторического облика центра города. Однако сделать это получается не всегда, ветхие строения без должного ремонта разрушаются, признанные аварийными объекты в центре Ростова сносят, нередко старинные дома страдают от пожаров.
Не так давно активисты Ростова-на-Дону сообщили о сносе старинного дома, который был построен в 1900-х годах. Он некогда принадлежал турецкому подданному Евтимею Бинаяну.
И таких случаев довольно много. Но случаются и счастливые исходы. Например, активистам удалось спасти здание, которое изначально планировали снести. Это дом штурма Соколова, который возвели около 150 лет назад.
Урбанист Елена Пудова рассказала, что центр Ростова славится своей исторической застройкой и большим количеством частного жилого фонда, примыкающего к Береговой улице. И тенденция, которая набрала уже большие обороты в крупных городах, затронет и Ростов.
«Это тенденция на бережное сохранение и восстановление застройки. Сюда стоит добавить и моду на внутренний туризм, а значит центральная часть, как наиболее привлекательная для туристов, скорее превратится в некий туристический кластер с отелями, ресторанами и развлекательными заведениями. Уже сейчас можно наблюдать эту тенденцию, просто она станет еще шире», — считает эксперт.
Она рассказала про опасения, что под благими целями реконструкции могут быть снесены здания и построены более современные и высокоэтажные объекты. Тут уже стоит уповать на администрацию города и то, как она справится с натиском девелоперов. Не стоит так же забывать об общей тенденции того, что порты выносятся из центров городов, это не только общемировая тенденция, но и в России повторяют это опыт.
«Не удивляюсь, что через 10 лет появится проект, который преобразует территорию залива Ковш. Судоходство Дона снижается год от года, и этот факт один из кирпичиков того, что порты и причалы могут стать невостребованными. Узкие улочки центра могут стать полностью пешеходными», — заявила собеседница.
Она добавила, что, скорее всего, центр станет более регулярным в плане парковок. У города прекрасный фундамент, что бы встретить вызовы следующих десяти лет достойно и, не потеряв своей уникальности, идти дальше.
Учредитель S&P development Алексей Салькинов рассказал нам, что Ростов активно развивается и преображается. Основная задача — отреставрировать и сохранить историческую ценность и значимость города.
«Предполагаю, что через десять лет исторический центр Ростова станет более оживленным и удобным для пеших прогулок. Например, как Пушкинская улица, где гармонично сочетаются исторические дома и современные локации. Вечером эту улицу посещает большое количество людей, чтобы погулять, послушать уличных музыкантов или посмотреть на памятники культуры», — отметил собеседник.
Он добавил, что в историческом центре может также расположиться площадка для мероприятий, где будут собираться местные жители и гости города. Например, как общественно-городское пространство — гости приходят, чтобы провести время с друзьями, попробовать разнообразные кухни мира или просто насладиться приятной атмосферой.
«Хотелось бы, чтобы в Ростове также появилось общественно-крытое пространство, как в Москве, ведь в Ростове есть большое количество исторических зданий, которые можно отреставрировать и создать современный дворец культуры. Внешний вид здания олицетворял бы историю города, а внутри проходили бы досуговые мероприятия для молодежи», — подытожил эксперт.
Добавим, что пока о таких планах ничего не слышно, а местные жители продолжают переживать за состояние и дальнейшую судьбу центральной части города.
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