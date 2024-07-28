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Posted 28 июля, 05:34

Published 28 июля, 05:34

Modified 28 июля, 05:36

Updated 28 июля, 05:36

Мужчина пробил головой лобовое стекло в ДТП с трактором на мосту Стачки в Ростове

Иномарка протаранила трактор дорожных рабочих на мосту Стачки в Ростове

28 июля 2024, 05:34
Фото: 1MI. Мужчина пробил головой лобовое стекло в ДТП с трактором на мосту Стачки в Ростове
Водитель машины пробил головой лобовое стекло, когда его авто врезалось в трактор, выполняющий дорожные работы на мосту по проспекту Стачки в Ростове, сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, мужчина, ехавший за рулем Daewoo, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он въехал на большой скорости на мост, где проходили дорожные работы.

«Это как? На мосту, на котором максимум ехать со скоростью 5-10 километров в час возможно», — сообщает свидетельница ДТП.

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Видео: 1MI. Мужчина пробил головой лобовое стекло в ДТП с трактором на мосту Стачки в Ростове

Отмечается, что водитель иномарки после того, как врезался в трактор, сломал руль и пробил головой лобовое стекло. При этом мужчина остался жив. На скорой его увезли медики.

Машина после ДТП загорелась. Ее удалось потушить с помощью огнетушителя, который был у очевидцев аварии.

Ранее стало известно, что рабочие по ночам будут ремонтировать мост на проспекте Стачки в Ростове. Там ввели ограничение по полосам.

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