Итоги недели: дроны тревожат жителей Ростовской области, а власти сорят миллионами

Отметим, что в этом году на праздничный декор потратят примерно в 17 раз больше, чем в прошлом году. Если в 2023 году на День города ушло 1,24 миллиона, то в 2024-м — 24,7 миллиона рублей. Монтажные работы завершатся до 25 августа, а демонтируют все элементы с 5 по 13 октября.