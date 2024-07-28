Итоги недели: дроны тревожат жителей Ростовской области, а власти сорят миллионами

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
На этой неделе киевский режим трижды пытался атаковать Ростовскую область. Сначала беспилотники атаковали регион в ночь на 22 июля. За ночь военные сбили и ликвидировали 47 беспилотных летательных аппаратов. БПЛА также сбили над акваториями Черного и Азовского морей.
Вторая атака началось в ночь на 26 июля, когда военные уничтожили четыре беспилотника. Противовоздушная оборона четко отработала по угрозе. Однако падение обломков спровоцировало возгорание сухой травы. Огонь быстро потушили. Повреждения получили несколько построек во дворах в селе Несветай.
Ночью 27 июля на территории Ростовской области сбили еще два БПЛА. Средства радиоэлектронной борьбы перехватили и уничтожили оба объекта. Это произошло на севере региона. При атаке никто не пострадал.
В Ростовской области увеличили единоразовую выплату за подписание контракта на военную службу. Чтобы получить денежные средства необходимо заключить контракт не менее, чем на год, в период с 27 июля по 31 августа. При выполнении всех условий доброволец получит выплату 1,2 миллиона рублей.
Отметим, что выплата полагается не только дончанам, но и жителям других регионов, если те заключают договор в местном областном пункте отбора или в Ростовском областном военкомате. Данные меры необходимы для привлечение людей на военную службу.
Ростов-на-Дону готовится отметить 275-ю годовщину со дня основания. В честь праздника город украсят большим количеством декоративных элементов. На них власти планируют потратить примерно 24,7 миллиона рублей.
Основными элементами оформления являются флаги, панно, рекламные борды, гирлянды, световые «Вихри» и другие торжественные композиции, которые будут размещены на всей территории Ростова и даже на въезде в город.
Отметим, что в этом году на праздничный декор потратят примерно в 17 раз больше, чем в прошлом году. Если в 2023 году на День города ушло 1,24 миллиона, то в 2024-м — 24,7 миллиона рублей. Монтажные работы завершатся до 25 августа, а демонтируют все элементы с 5 по 13 октября.