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Published Сегодня, 19:16

Modified Сегодня, 19:18

Updated Сегодня, 19:18

В Ростовской области пауки заполонили набережную

Картинка из фильма ужасов: набережная в Таганроге покрылась плотным слоем паутины

28 июля 2024, 19:16
Фото: Телеграм-канал «Ростов Главный»
В Ростовской области пауки заполонили набережную

Набережная в Таганроге покрылась плотным слоем паутины

Набережная в Таганроге превратилась в декорации к фильму ужасов про пауков, вся территория покрылась плотным слоем паутины, снимки опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

Жители Таганрога вынуждены наблюдать ужасающую картину. Пауки оплели паутиной ограду на набережной города, а также ближайшие к ней деревья. По мнению авторов сообщения, опубликованного в телеграм-канале, это произошло из-за большого количества комаров, которые обитают в этих краях, а он расплодились из-за плохой обработки пляжа.

Жители региона отметили, что все самые страшные кошмары арахнофобов воплотились в реальность: «Как в фильме ужасов, сочувствую жителям. Я бы из дома не выходила».

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«Давайте не будем спирать на комаров. Хоть раз признайтесь, что власти плохо реагируют на уборку территории», — пишет пользователь.

«Таганрог вообще в этом году эпицентр. Там комаров и пауков просто капец сколько», — подмечает подписчик.

Ранее стало известно, что в Ростовской области ожидается нашествие опасных гусениц.

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#Регина Симакова#Город#Ростовская область#Природа#Таганрог#Комары#Набережная#Пляж#Уборка территории#Насекомые#Живая природа#Пауки
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