Картинка из фильма ужасов: набережная в Таганроге покрылась плотным слоем паутины

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Жители Таганрога вынуждены наблюдать ужасающую картину. Пауки оплели паутиной ограду на набережной города, а также ближайшие к ней деревья. По мнению авторов сообщения, опубликованного в телеграм-канале, это произошло из-за большого количества комаров, которые обитают в этих краях, а он расплодились из-за плохой обработки пляжа.
Жители региона отметили, что все самые страшные кошмары арахнофобов воплотились в реальность: «Как в фильме ужасов, сочувствую жителям. Я бы из дома не выходила».
«Давайте не будем спирать на комаров. Хоть раз признайтесь, что власти плохо реагируют на уборку территории», — пишет пользователь.
«Таганрог вообще в этом году эпицентр. Там комаров и пауков просто капец сколько», — подмечает подписчик.
Ранее стало известно, что в Ростовской области ожидается нашествие опасных гусениц.