Картинка из фильма ужасов: набережная в Таганроге покрылась плотным слоем паутины

Жители Таганрога вынуждены наблюдать ужасающую картину. Пауки оплели паутиной ограду на набережной города, а также ближайшие к ней деревья. По мнению авторов сообщения, опубликованного в телеграм-канале, это произошло из-за большого количества комаров, которые обитают в этих краях, а он расплодились из-за плохой обработки пляжа.