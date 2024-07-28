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Posted 28 июля, 06:27

Published 28 июля, 06:27

Modified 28 июля, 06:29

Updated 28 июля, 06:29

Погорельцам дома в Батайске выдали каски для защиты от падающих с крыши кирпичей

Погорельцам дома в Батайске выдали каски для защиты от падающих с крыши кирпичей

28 июля 2024, 06:27
Фото: 1MI. Погорельцам дома в Батайске выдали каски для защиты от падающих с крыши кирпичей
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Эксклюзив
Жителям дома на Ворошилова, 11 в Батайске выдали две каски, чтобы люди, охраняющие свой дом, не пострадали от падающих с крыши железных конструкций и кирпичей. Об этом RostovGazeta сообщили собственники жилья.

Напомним, что из-за пожара в многоквартирном доме по адресу Ворошилова, 11 в Батайске, объявлен режим ЧС. Продлится он до 9 августа 2024 года.

«Пока действует режим ЧС, есть шанс, что завалы конструкций на крыше — железные листы, покореженные металлические балки все-таки разберут. Но пока этого не происходит, ситуация ухудшается — с крыши на головы уже стали падать кирпичи», — отмечает жительница дома Оксана [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции].
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По словам собеседницы, для защиты охраняющих имущество своего дома горожан, управляющая компания выдала им две каски.

«МЧС мы так и не дождались. С дома падают кирпичи, металл, дежурим в касках», — говорят жители дома.«МЧС мы так и не дождались. С дома падают кирпичи, металл, дежурим в касках», — говорят жители дома.
«МЧС мы так и не дождались. С дома падают кирпичи, металл, дежурим в касках», — говорят жители дома.. Фото: rostovgazeta.ru
«Мы же продолжаем платить коммуналку за содержание имущества — управляющая компания не сняла с нас платежи. По факту, мы не вносим плату только за мусор — его вывозит „Экоград-Н“. Также не платим за свет, газ и воду», — уточняют жильцы дома.

Ранее RostovGazeta сообщала, что деньги на проведение экспертизы сгоревшего дома все-таки нашлись.

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