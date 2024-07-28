Погорельцам дома в Батайске выдали каски для защиты от падающих с крыши кирпичей

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Напомним, что из-за пожара в многоквартирном доме по адресу Ворошилова, 11 в Батайске, объявлен режим ЧС. Продлится он до 9 августа 2024 года.
«Пока действует режим ЧС, есть шанс, что завалы конструкций на крыше — железные листы, покореженные металлические балки все-таки разберут. Но пока этого не происходит, ситуация ухудшается — с крыши на головы уже стали падать кирпичи», — отмечает жительница дома Оксана [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции].
По словам собеседницы, для защиты охраняющих имущество своего дома горожан, управляющая компания выдала им две каски.
«Мы же продолжаем платить коммуналку за содержание имущества — управляющая компания не сняла с нас платежи. По факту, мы не вносим плату только за мусор — его вывозит „Экоград-Н“. Также не платим за свет, газ и воду», — уточняют жильцы дома.
Ранее RostovGazeta сообщала, что деньги на проведение экспертизы сгоревшего дома все-таки нашлись.