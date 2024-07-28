Погорельцам дома в Батайске выдали каски для защиты от падающих с крыши кирпичей

Жителям дома на Ворошилова, 11 в Батайске выдали две каски, чтобы люди, охраняющие свой дом, не пострадали от падающих с крыши железных конструкций и кирпичей. Об этом RostovGazeta сообщили собственники жилья.

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