Ростовскую область накроет 15-часовая магнитная буря

Уже вечером 29 июля Ростовскую области настигнет продолжительная геомагнитная буря. Возбуждения магнитного поля Земли начнет нарастать в 21.00 мск. На протяжении всей ночи и утра 30 июля буря будет держаться на уровне пяти баллов, а в 12.00 она достигнет шести баллов из девяти возможных. Возбуждение уровня G2 начнет спадать только во второй половине дня вторника. После 15-часовой бури магнитосферу еще продолжит немного штормить в течение шести часов. Сила возмущений достигнет четырех баллов. Снизится магнитная активность только после 18.00.