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Ростовскую область накроет 15-часовая магнитная буря

Ростовскую область накроет 15-часовая магнитная буря

28 июля 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney
Ростовскую область накроет 15-часовая магнитная буря
На Ростовскую область надвигается одна из самых сильных и долгих магнитных бурь за последнее время. Прогноз геомагнитного возбуждения составила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Уже вечером 29 июля Ростовскую области настигнет продолжительная геомагнитная буря. Возбуждения магнитного поля Земли начнет нарастать в 21.00 мск. На протяжении всей ночи и утра 30 июля буря будет держаться на уровне пяти баллов, а в 12.00 она достигнет шести баллов из девяти возможных. Возбуждение уровня G2 начнет спадать только во второй половине дня вторника. После 15-часовой бури магнитосферу еще продолжит немного штормить в течение шести часов. Сила возмущений достигнет четырех баллов. Снизится магнитная активность только после 18.00.

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В этот период возможны перенапряжения и сбои в работе электроники. Метеочувствительные люди могут ощущать боли в голове, мигрени, бессонницу, апатию, низкую работоспособность, а также другие симптомы.

Ранее синоптики рассказали, что жара выше +30 градусов накроет Ростов-на-Дону в конце июля.

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