Рыбак в Ростовской области выловил редкую рыбу-убийцу

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Рыбак ловил рыбу в районе хутора Вишневецкий. Среди его улова оказалась рыба-игла. Обычно она обитает по всему берегу Черного моря и в Азовском море.
«Отпущена подрастать», — написал рыбак.
Рыба-игла может нанести человеку серьезные колотые раны. Застряв в теле жертвы она может разорвать его на части. Поэтому она считается даже опаснее, чем акула. К счастью, случаи ее нападения случаются не так часто.
В 2014 году российская туристка чудом выжила после нападения рыбы-иглы во Вьетнаме. Ее парализовало после того, как рыба попала ей в шею. Она пережила несколько операций, чтобы вернуть способность к передвижению.
Ранее стало известно, что рыбак в Мясниковском районе Ростовской области поймал огромного белого амура. Его вес достигал 24 килограмма.