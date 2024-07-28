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Рыбак в Ростовской области выловил в Дону редкую рыбу-убийцу

Рыбак в Ростовской области выловил редкую рыбу-убийцу

28 июля 2024, 07:38
Фото: rostovgazeta.ru
Рыбак в Ростовской области выловил в Дону редкую рыбу-убийцу
Рыбак в Ростовской области выловил в Северском Донце необычную для здешних вод рыбину, сообщается в местной группе «ВКонтакте».

Рыбак ловил рыбу в районе хутора Вишневецкий. Среди его улова оказалась рыба-игла. Обычно она обитает по всему берегу Черного моря и в Азовском море.

«Отпущена подрастать», — написал рыбак.

Рыба-игла может нанести человеку серьезные колотые раны. Застряв в теле жертвы она может разорвать его на части. Поэтому она считается даже опаснее, чем акула. К счастью, случаи ее нападения случаются не так часто.

В 2014 году российская туристка чудом выжила после нападения рыбы-иглы во Вьетнаме. Ее парализовало после того, как рыба попала ей в шею. Она пережила несколько операций, чтобы вернуть способность к передвижению.

Рыба-иглаРыба-игла
Рыба-игла
Фото: Рыбалка в Ростове
Рыбак из Ростова рассказал, как летом поймать больше рыбы в Дону
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Ранее стало известно, что рыбак в Мясниковском районе Ростовской области поймал огромного белого амура. Его вес достигал 24 килограмма.

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