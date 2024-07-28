Сильная жара вернется в Ростов в начале недели

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
При этом несмотря на жаркую погоду и +36 градусов, днем в донской столице может пойти дождь. В течение дня скорость ветра не будет превышать шесть метров в секунду. После обеда его порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.
Также пасмурную погоду и небольшой дождь обещают в два последних дня июля. Днем в эти дни столбики термометров будут подниматься до отметки не выше +28 градусов.
Ночные температуры всю неделю будут колебаться в диапазоне от +18 до +24 градусов.
Ранее Гидрометцентр России пообещал, что на Ростов надвигается небольшое похолодание. Во вторник, 30 июля, возможен дождь.