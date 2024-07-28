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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В понедельник в Ростове будет жарко, возможен небольшой дождь

Сильная жара вернется в Ростов в начале недели

28 июля 2024, 06:25
Фото: rostovgazeta.ru
В понедельник в Ростове будет жарко, возможен небольшой дождь
Жаркое начало недели до +36 градусов прогнозируют жителям Ростова синоптики.

При этом несмотря на жаркую погоду и +36 градусов, днем в донской столице может пойти дождь. В течение дня скорость ветра не будет превышать шесть метров в секунду. После обеда его порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.

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Также пасмурную погоду и небольшой дождь обещают в два последних дня июля. Днем в эти дни столбики термометров будут подниматься до отметки не выше +28 градусов.

Ночные температуры всю неделю будут колебаться в диапазоне от +18 до +24 градусов.

Ранее Гидрометцентр России пообещал, что на Ростов надвигается небольшое похолодание. Во вторник, 30 июля, возможен дождь.

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