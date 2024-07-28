Стала известна погода в первые дни августа в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Так, в понедельник, 29 июля в донской столице ожидается ясная погода. Температура днем достигнет +34 градусов, а ночью опустится до +23 градусов тепла. Ветер юго-западный порывистый до 12 метров в секунду.
Во вторник, 30 июля, синоптики обещают малооблачную, но дождливую погоду. Днем столбики термометров поднимутся до +28 градусов, а ночью похолодает до +18 градусов. Осадки ожидаются в первой половине дня. Ветер преимущественно западный сильный до 13 метров в секунду.
В среду, 31 июля, температурный фон в течение дня будет в пределах от +19 до +27 градусов. Ожидается небольшая облачность, однако дождь начнется только ближе к 18.00 мск.
В четверг и пятницу, 1 и 2 августа, будет солнечная и жаркая погода. В первый день третьего летнего месяца столбики градусников поднимутся до +29 градусов, а ночью снизятся до +18 градусов. А на следующий день температурный диапазон составит +19–+31 градус.
В выходные, 3 и 4 августа, вновь будет дождь. Ожидается облачная погода с небольшим дождем во второй половине дня. Температура воздуха будет примерно одинаковая от +32 градусов днем до +21 градуса ночью. Метеорологи прогнозируют легкий бриз, 4–6 метров в секунду.
Ранее стало известно, когда похолодает в донской столице.