Стала известна погода в первые дни августа в Ростове-на-Дону

В четверг и пятницу, 1 и 2 августа, будет солнечная и жаркая погода. В первый день третьего летнего месяца столбики градусников поднимутся до +29 градусов, а ночью снизятся до +18 градусов. А на следующий день температурный диапазон составит +19–+31 градус.