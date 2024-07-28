Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области

А вот за говядиной, наоборот, лучше ехать в Шахты. Тут килограмм свежего мяса выйдет в среднем в 527 рублей и 8 копеек. В Миллерово говядину продают в среднем за 540,86 рубля, в Сальске — за 542,64 рубля, а в Волгодонске — за 549,68 рубля. Выше всего цены в Ростове-на-Дону и Таганроге. Так, говядину можно приобрести за 554,26 и 586,40 рубля соответственно.