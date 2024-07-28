Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Согласно статистике, дешевле всего свинина оказалась в донской столице. Здесь кусок мяса обойдется в среднем в 344,40 рубля. В Сальске и Миллерово средняя цена свинины составила 356,84 и 362,98 рубля соответственно. В Волгодонске ее можно купить за 371,88 рубля за килограмм, а в Таганроге — за 378,35 рубля. В Шахтах стоимость свинины составила в среднем — 382,35 рубля.
А вот за говядиной, наоборот, лучше ехать в Шахты. Тут килограмм свежего мяса выйдет в среднем в 527 рублей и 8 копеек. В Миллерово говядину продают в среднем за 540,86 рубля, в Сальске — за 542,64 рубля, а в Волгодонске — за 549,68 рубля. Выше всего цены в Ростове-на-Дону и Таганроге. Так, говядину можно приобрести за 554,26 и 586,40 рубля соответственно.
Баранина — самое дорогое мясо списка. В основном его стоимость превышает 700 рублей. Однако в Миллерово килограмм баранины можно купить за 592,51 рубля. На рынках Волгодонска кусок мяса обойдётся в среднем за 706,67 рубля. В Ростове средняя цена баранины составляет 724,83 рубля, а в Таганроге — 764,40 рубля. Больше всего денег за мясо придется отдать в Шахтах — 771,65 рубля.
Самая низкая цена на курицу отмечена также в Миллерово. Здесь птицу продают за 183,36 рубля за килограмм. В Волгодонске и Шахтах средняя стоимость составляет 188,51 и 193,11 рубля соответственно. В Сальске курица стоит 200 рублей без 40 копеек, а в Ростове-на-Дону — 202,61 рубля. Самой дорогой птицей торгуют в Таганроге — 209,35 рублей.
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