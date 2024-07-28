rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области

Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области

28 июля 2024, 13:34
Фото: 1MI
Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области

Ростовстат опубликовал цены на мясо в Ростовской области

По Ростовской области самые низкие цены на мясо зафиксированы в Ростове-на-Дону, Миллерово и Шахтах. Сведения размещены на сайте Ростовстата.

Согласно статистике, дешевле всего свинина оказалась в донской столице. Здесь кусок мяса обойдется в среднем в 344,40 рубля. В Сальске и Миллерово средняя цена свинины составила 356,84 и 362,98 рубля соответственно. В Волгодонске ее можно купить за 371,88 рубля за килограмм, а в Таганроге — за 378,35 рубля. В Шахтах стоимость свинины составила в среднем — 382,35 рубля.

А вот за говядиной, наоборот, лучше ехать в Шахты. Тут килограмм свежего мяса выйдет в среднем в 527 рублей и 8 копеек. В Миллерово говядину продают в среднем за 540,86 рубля, в Сальске — за 542,64 рубля, а в Волгодонске — за 549,68 рубля. Выше всего цены в Ростове-на-Дону и Таганроге. Так, говядину можно приобрести за 554,26 и 586,40 рубля соответственно.

В Ростовской области молкомбинаты стали производить сыр вместо творога
Узнать подробнее

Баранина — самое дорогое мясо списка. В основном его стоимость превышает 700 рублей. Однако в Миллерово килограмм баранины можно купить за 592,51 рубля. На рынках Волгодонска кусок мяса обойдётся в среднем за 706,67 рубля. В Ростове средняя цена баранины составляет 724,83 рубля, а в Таганроге — 764,40 рубля. Больше всего денег за мясо придется отдать в Шахтах — 771,65 рубля.

Самая низкая цена на курицу отмечена также в Миллерово. Здесь птицу продают за 183,36 рубля за килограмм. В Волгодонске и Шахтах средняя стоимость составляет 188,51 и 193,11 рубля соответственно. В Сальске курица стоит 200 рублей без 40 копеек, а в Ростове-на-Дону — 202,61 рубля. Самой дорогой птицей торгуют в Таганроге — 209,35 рублей.

Ранее стало известно, что такси в Ростовской области может подорожать сразу на 35%.

Читайте также:
Стало известно, где купить дешевое мясо в Ростовской областиЦены на яблоки взлетели в Ростовской областиВ Ростовской области взлетели цены на картошку и поднялась пыль из-за смерча
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Шахты#Цены#Волгодонск#Миллерово#Продукты#Сальск#Мясо#Еда#Свинина#Куриное мясо#Товары#Баранина#Говядина
Подпишитесь
«Затянувшаяся история»: как в Ростовской области строят новые школы
Сегодня, 09:47
Ростовскую область накроет 15-часовая магнитная буря
Сегодня, 12:32
В Ростовской области 13-летняя школьница на скутере влетела в машину
Сегодня, 12:37
В Волгодонске детский сад скрывал массовые отравления детей
Сегодня, 10:41
Стала известна погода в первые дни августа в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:27
Благотворительный забег от СКЖД «Достигая цели!» поможет четырехлетнему Егору
26 июля, 07:21