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Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Полиция устанавливает личности бандитов, избивших супругов в Ростовской области

Толпа парней в Новочеркасске избила супругов, вступившихся за девушку

28 июля 2024, 14:46
Фото: 1MI
Полиция устанавливает личности бандитов, избивших супругов в Ростовской области
В Ростовской области группа неизвестных избила супружескую пару, которая заступилась за девушку. Полицейские начали проверку инцидента, сообщает региональное МВД.

В отделение полиции Новочеркасска поступило сообщение о нападении. Речь идет об инциденте, который произошел утром 28 июля. Молодая супружеская пара находилась рядом с рестораном и увидела девушку в беде. Ее окружила группа парней, они оскорбляли и приставали к ней. Супруги вступились за девушку, но молодые люди напали на них и избили. По неподтвержденной информации женщина получила сотрясение мозга, а ее супругу также понадобилась помощь медиков.

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В настоящий момент полицейские начали проверку, направленную на установление личностей неизвестных и всех обстоятельств случившегося. Помимо этого правоохранительные органы выяснят степень тяжести вреда здоровью пострадавших. По результатам мероприятия будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее драка в донской столице завершилась стрельбой.

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