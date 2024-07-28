Толпа парней в Новочеркасске избила супругов, вступившихся за девушку

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В отделение полиции Новочеркасска поступило сообщение о нападении. Речь идет об инциденте, который произошел утром 28 июля. Молодая супружеская пара находилась рядом с рестораном и увидела девушку в беде. Ее окружила группа парней, они оскорбляли и приставали к ней. Супруги вступились за девушку, но молодые люди напали на них и избили. По неподтвержденной информации женщина получила сотрясение мозга, а ее супругу также понадобилась помощь медиков.
В настоящий момент полицейские начали проверку, направленную на установление личностей неизвестных и всех обстоятельств случившегося. Помимо этого правоохранительные органы выяснят степень тяжести вреда здоровью пострадавших. По результатам мероприятия будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее драка в донской столице завершилась стрельбой.