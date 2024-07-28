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Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Затраты на празднование Дня города в Ростове-на-Дону увеличились еще на 11 млн

Траты на День города в Ростове-на-Дону выросли на 11 млн

28 июля 2024, 17:28
Фото: 1MI
Затраты на празднование Дня города в Ростове-на-Дону увеличились еще на 11 млн
В Ростове-на-Дону произведут дополнительную закупку элементов оформления для празднования Дня города. Информация размещена на сайте Единой системы в сфере закупок.

В Ростове-на-Дону начали подготовку к 275-й годовщине со дня основания города. Напомним, что ранее городские власти опубликовали закупку на 13,8 миллионов рублей на оформление территории города. Однако спустя несколько дней появилась еще одна концепция украшения донской столицы.

Новый конкурс предусматривает закупку восьми флагов, которые будут располагаться на площади Воинской славы. Также перед входом в парк имени Максима Горького появится торжественные флаговые композиции. Помимо этого украсят фасад Дворца творчества детей и молодежи.

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Флагами украсят въезд в город со стороны Новочеркасска, также других городских пространствах.

На все это придется потратить еще 10,9 миллиона рублей. На данный момент на праздничный декор города планируется потратить 24,7 миллиона рублей. Начать украшать город к празднику планируют 25 августа, а демонтируют все элементы с 5 по 13 октября.

Ранее стало известно, сколько выходных ждет жителей Ростовской области на Новый год.

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