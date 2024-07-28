В Ростове-на-Дону обрушился балкон дома на Пушкинской

28 июля отвалился крупный кусок балкона здания 1897 года постройки, который располагается в центре Ростова-на-Дону по адресу Пушкинская, 83. В этом особняке в конце XIX века жила одна из самых известных ростовчанок. Сабина Шпильрейн была первой в мире женщиной-психоаналитиком.