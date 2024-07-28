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В Ростове-на-Дону обрушилась часть балкона старинного дома XIX века

В Ростове-на-Дону обрушился балкон дома на Пушкинской

28 июля 2024, 08:30
Фото: ВКонтакте «Мой Фасад»
В Ростове-на-Дону обрушилась часть балкона старинного дома XIX века

В Ростове-на-Дону обрушилась часть балкона старинного дома XIX века

В центре Ростова произошло еще одно обрушение старинного здания. В этот раз отвалилась большая часть балкона дома, в котором жила первая в мире женщина-психоаналитик, сообщает телеграм-канал «В курсе Ростов».

28 июля отвалился крупный кусок балкона здания 1897 года постройки, который располагается в центре Ростова-на-Дону по адресу Пушкинская, 83. В этом особняке в конце XIX века жила одна из самых известных ростовчанок. Сабина Шпильрейн была первой в мире женщиной-психоаналитиком.

Некогда роскошный дом превратился в развалину. Теперь местный жители фотографируют обшарпанные стены и отваливающиеся куски фасада. Часть балкона рухнула прямо на тротуар, однако никто не пострадал.

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Ранее обрушилась облицовка дома на Chevrolet Camaro в Ростове-на-Дону.

До этого в аквапарке H2O вытяжка упала прямо в бассейн с людьми.

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