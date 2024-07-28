В Ростове-на-Дону обрушился балкон дома на Пушкинской

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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28 июля отвалился крупный кусок балкона здания 1897 года постройки, который располагается в центре Ростова-на-Дону по адресу Пушкинская, 83. В этом особняке в конце XIX века жила одна из самых известных ростовчанок. Сабина Шпильрейн была первой в мире женщиной-психоаналитиком.
Некогда роскошный дом превратился в развалину. Теперь местный жители фотографируют обшарпанные стены и отваливающиеся куски фасада. Часть балкона рухнула прямо на тротуар, однако никто не пострадал.
Ранее обрушилась облицовка дома на Chevrolet Camaro в Ростове-на-Дону.
До этого в аквапарке H2O вытяжка упала прямо в бассейн с людьми.