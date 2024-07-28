В Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на улице 1-й Конной Армии

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Департамент автомобильных дорог сообщил об изменениях в схеме организации дорожного движения. Так, с 17 августа будет запрещена остановка и стоянка машин и другого транспорта по обе стороны улицы 1-й Конной Армии. Нововведения будут действовать на отрезке дороги от улицы Текучева до площади Комбайностроителей.
Водителям рекомендуется учитывать новые нюансы организации движения.
Ранее в Ростовской области 13-летняя школьница на скутере влетела в машину. Несовершеннолетнему водителю понадобилась медицинская помощь.
До этого стало известно, что в донской столице временно перекроют дорогу из-за забега. Спортивное мероприятие пройдет ночью на Левом берегу.