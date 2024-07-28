В Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на улице 1-й Конной Армии

Департамент автомобильных дорог сообщил об изменениях в схеме организации дорожного движения. Так, с 17 августа будет запрещена остановка и стоянка машин и другого транспорта по обе стороны улицы 1-й Конной Армии. Нововведения будут действовать на отрезке дороги от улицы Текучева до площади Комбайностроителей.