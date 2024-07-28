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Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на улице 1-й Конной Армии

В Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на улице 1-й Конной Армии

28 июля 2024, 16:03
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на улице 1-й Конной Армии
В Ростове-на-Дону со следующего месяца запретят остановку и стоянку транспортных средств на определенном участке улицы 1-й Конной Армии. Нововведения описаны на сайте горадминистрации.

Департамент автомобильных дорог сообщил об изменениях в схеме организации дорожного движения. Так, с 17 августа будет запрещена остановка и стоянка машин и другого транспорта по обе стороны улицы 1-й Конной Армии. Нововведения будут действовать на отрезке дороги от улицы Текучева до площади Комбайностроителей.

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Водителям рекомендуется учитывать новые нюансы организации движения.

Ранее в Ростовской области 13-летняя школьница на скутере влетела в машину. Несовершеннолетнему водителю понадобилась медицинская помощь.

До этого стало известно, что в донской столице временно перекроют дорогу из-за забега. Спортивное мероприятие пройдет ночью на Левом берегу.

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