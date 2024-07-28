В Ростовской области 13-летняя школьница на скутере влетела в машину

Вечером 27 июля в станице Мечетинской произошла авария. 13-летняя школьница ехала на скутере Alfa по улице Котовского. В районе дома 53 рядом с девочкой оказался автомобиль ВАЗ-2130. Девушка не уступила преимущество в движении легковому автомобилю и спровоцировала столкновение. Скутер влетел в машину на большой скорости.