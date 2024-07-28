В Ростовской области 13-летняя школьница на скутере влетела в машину

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Вечером 27 июля в станице Мечетинской произошла авария. 13-летняя школьница ехала на скутере Alfa по улице Котовского. В районе дома 53 рядом с девочкой оказался автомобиль ВАЗ-2130. Девушка не уступила преимущество в движении легковому автомобилю и спровоцировала столкновение. Скутер влетел в машину на большой скорости.
39-летний водитель легковушки не пострадал, а вот виновница ДТП получила серьезные травмы. Подростка забрали в больницу для дальнейшего оказания медпомощи.
Ранее в Азове в результате ДТП сильно пострадали три человека, в том числе двое подростков.