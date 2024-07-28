rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

В Ростовской области 13-летний подросток на скутере столкнулся с легковушкой

В Ростовской области 13-летняя школьница на скутере влетела в машину

28 июля 2024, 12:37
Фото: 1MI
В Ростовской области 13-летний подросток на скутере столкнулся с легковушкой
В Ростовской области несовершеннолетняя девушка на скутере влетела в движущийся легковой автомобиль, сообщает региональное УГИБДД.

Вечером 27 июля в станице Мечетинской произошла авария. 13-летняя школьница ехала на скутере Alfa по улице Котовского. В районе дома 53 рядом с девочкой оказался автомобиль ВАЗ-2130. Девушка не уступила преимущество в движении легковому автомобилю и спровоцировала столкновение. Скутер влетел в машину на большой скорости.

Два человека пострадали в загоревшемся Hyundai на М-4 в Ростовской области
Узнать подробнее

39-летний водитель легковушки не пострадал, а вот виновница ДТП получила серьезные травмы. Подростка забрали в больницу для дальнейшего оказания медпомощи.

Ранее в Азове в результате ДТП сильно пострадали три человека, в том числе двое подростков.

Читайте также:
В Ростовской области мотоциклист без удостоверения погиб, залетев под фуруВ Ростовской области в лобовом столкновении пострадали двое подростковПоявились кадры массового ДТП на М-4 с двумя грузовиками и восемью пострадавшими
#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Больница#Транспорт#Авария#Водитель#Подросток#Скутер#Несовершеннолетние#Легковой автомобиль#Происшествия
Подпишитесь
«Затянувшаяся история»: как в Ростовской области строят новые школы
Сегодня, 09:47
Ростовскую область накроет 15-часовая магнитная буря
Сегодня, 12:32
В Волгодонске детский сад скрывал массовые отравления детей
Сегодня, 10:41
Стала известна погода в первые дни августа в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:27
Благотворительный забег от СКЖД «Достигая цели!» поможет четырехлетнему Егору
26 июля, 07:21