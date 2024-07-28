В Ростовской области прогнозируют опасный уровень УФ-излучения

Во вторник, 30 июля, с 12.00 ультрафиолетовый индекс будет держаться на уровне восьми баллов из 11 максимальных. Из дома рекомендуется выходить только после 16.00, когда показатель снизится до одного балла. При выходе на улицу рекомендуется использовать солнцезащитный крем и носить закрытую, но светлую одежду.