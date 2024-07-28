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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

В Ростовской области зафиксировали небезопасный уровень УФ-излучения

В Ростовской области прогнозируют опасный уровень УФ-излучения

28 июля 2024, 15:32
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области зафиксировали небезопасный уровень УФ-излучения
В последние числа июля в Ростове-на-Дону ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает Gismeteo.

Индекс УФ-излучения начнет расти с понедельника, 29 июля. В этот день солнечная активность ожидается с 12.00 до 15.00 мск. Максимальный уровень ультрафиолетового воздействия составит семь баллов. Данный показатель считается высоким и опасным для кожи человека.

Во вторник, 30 июля, с 12.00 ультрафиолетовый индекс будет держаться на уровне восьми баллов из 11 максимальных. Из дома рекомендуется выходить только после 16.00, когда показатель снизится до одного балла. При выходе на улицу рекомендуется использовать солнцезащитный крем и носить закрытую, но светлую одежду.

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В среду, 31 июля, индекс УФ-излучения не превысит шести баллов. Активное воздействие начнется с полудня и продлится три часа. Чтобы защитить себя от вредного ультрафиолетового излучения, советуют меньше находиться под прямыми солнечными лучами.

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