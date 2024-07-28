В Волгодонске детский сад скрывал массовые отравления детей

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Сотрудники Следственного комитета обратили внимания на материалы СМИ об отравлении воспитанников детского сада. В одном из учреждений Волгодонска дети заразились острой кишечной инфекцией. При этом руководство детсада скрыло информацию о заболевании, делая акцент на его закрытие в связи с техническими работами. Позже в садике были выявлены множественные нарушения, например, нерегулярное обеззараживание помещений и игрушек, а также неправильное хранение детских вещей.
Региональное отделение СК РФ начало проверку, а председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе местного управления СКР Аслану Хуаде завести уголовное дело и доложить о результатах расследования.
Ранее Следком начал проверки из-за гибели людей в водоёмах Ростовской области. Подробнее о причинах утоплений в материале RostovGazeta.
До этого жительница Ростовской области перевела «главе города» более 250 тысяч рублей. Пенсионерка перевела средства на помощь «сотрудникам СК РФ».