rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за отравлений в детском саду на Дону

В Волгодонске детский сад скрывал массовые отравления детей

28 июля 2024, 10:41
Фото: Изображение Midjourney
Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за отравлений в детском саду на Дону

Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за отравлений в детсаду в Волгодонске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за ряда отравлений в детском саду Ростовской области, информирует ведомство.

Сотрудники Следственного комитета обратили внимания на материалы СМИ об отравлении воспитанников детского сада. В одном из учреждений Волгодонска дети заразились острой кишечной инфекцией. При этом руководство детсада скрыло информацию о заболевании, делая акцент на его закрытие в связи с техническими работами. Позже в садике были выявлены множественные нарушения, например, нерегулярное обеззараживание помещений и игрушек, а также неправильное хранение детских вещей.

В школах и садиках Ростовской области детей кормили фальсификатом
Узнать подробнее

Региональное отделение СК РФ начало проверку, а председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе местного управления СКР Аслану Хуаде завести уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Ранее Следком начал проверки из-за гибели людей в водоёмах Ростовской области. Подробнее о причинах утоплений в материале RostovGazeta.

До этого жительница Ростовской области перевела «главе города» более 250 тысяч рублей. Пенсионерка перевела средства на помощь «сотрудникам СК РФ».

Читайте также:
Следком повторно возбудит дело об избиении инвалида и его матери в РостовеБастрыкин поручил возбудить дело из-за перебоев с водой в Ростовской областиБастрыкин отреагировал на травлю врача-офтальмолога в Ростовской области
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дети#Волгодонск#Детский сад#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Следственный комитет#Нарушения#Кишечные инфекции#Заболевание#Детсады#Здоровье человека
Подпишитесь
«Затянувшаяся история»: как в Ростовской области строят новые школы
Сегодня, 09:47
Ростовскую область накроет 15-часовая магнитная буря
Сегодня, 12:32
В Ростовской области 13-летняя школьница на скутере влетела в машину
Сегодня, 12:37
Стала известна погода в первые дни августа в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:27
Благотворительный забег от СКЖД «Достигая цели!» поможет четырехлетнему Егору
26 июля, 07:21