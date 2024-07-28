В Волгодонске детский сад скрывал массовые отравления детей

Сотрудники Следственного комитета обратили внимания на материалы СМИ об отравлении воспитанников детского сада. В одном из учреждений Волгодонска дети заразились острой кишечной инфекцией. При этом руководство детсада скрыло информацию о заболевании, делая акцент на его закрытие в связи с техническими работами. Позже в садике были выявлены множественные нарушения, например, нерегулярное обеззараживание помещений и игрушек, а также неправильное хранение детских вещей.