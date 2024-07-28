«Затянувшаяся история»: как в Ростовской области строят новые школы

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В конце июня на совещании под председательством министра просвещения РФ Сергея Кравцова донские чиновники отчитались о высокой готовности новых строящихся объектов.
По информации сайта донского правительства, школа в Батайске на 1340 мест готова на 73%. В Азове школа на 1340 мест — на 76%, а школа на 600 мест — на 91%.
«В настоящее время осуществляются закупочные процедуры», — подчеркнул первый заместитель губернатора донского региона Игорь Гуськов.
Напомним, что, по мнению экспертов, самая непростая ситуация с обеспеченностью учеников местами в школе сложилась в Батайске. В прошлом году в рамках нацпроекта «Образование» в Авиагородке в Батайске появилась новая школа № 15. Ее директором стала Людмила Берлим. Однако сегодня на официальном сайте образовательного учреждения уточняется, что запись в первые классы на 2024-2025 учебный год остановлена.
«Всего сформировано семь первых классов в количестве 212 человек. Свободных мест нет», — указано в сообщении.
С августа 2022 года в Авиагородке продолжается строительство еще одной школы на 1340 учеников. Изначально планировалось, что объект введут в строй в 2023 году. Однако завершить работы в срок не удалось.
По информации «СПАРК-Маркетинг», госзакупки для новой школы осуществляет МБОУ СОШ №15 в Батайске. Самый дорогой контракт, стоимость его более 22 миллионов рублей, размещен на поставку мобильного лингафонного класса, мобильного компьютерного класса и электронной библиотеки.
Эту торговую процедуру «СПАРК-Маркетинг» отметил индикаторами. Она проводилась без снижения цены. На закупку, организованную конкурентным способом. была подана одна заявка, а часть документов оказалась скрыта для поиска.
Победителем стала компания, зарегистрированная в 2021 году Костроме. Сразу же после появления фирма начала активно сотрудничать с Ростовской областью. Она заключила контракты стоимостью более семи миллионов рублей — со школой № 84 в Ростове, со школой № 48 в Шахтах и школой № 6 в Красносулинском районе.
Проведение всех этих торговых процедур «СПАРК-Маркетинг» отметил индикаторами. Индикатор подчеркнул, что миллионные обязательства взяла на себя компания, созданная меньше года назад. Торги проводились без снижения цены. Причем в двух случаях — при нескольких допущенных участниках.
Все контракты оказались завершены позже планируемого срока. А при поставках компьютерного оборудования в красносулинскую школу за ненадлежащее исполнение обязательств компании была начислена неустойка (штраф) в размере более 17,5 тысячи рублей.
Второе место по стоимости оснащения школы в Авиагородке занимают рельсовые системы с классной доской и интерактивной панелью с программным обеспечением в комплекте. Их планируют закупить в количестве 57 штук.
Размещенный школой № 15 контракт стоимостью более 20,8 миллиона рублей отмечен многими индикаторами. «СПАРК-Маркетинг» подчеркивает, что этот торг проходил с жалобой в ФАС. Из нескольких поданных заявок к участию в торговой процедуре была допущена только одна. Заявку с лучшим ценовым предложением — не допустили. Также при проведении торговой процедуры зафиксирован запрос на разъяснение положений документации.
Победителем многомиллионной госзакупки стала компания из Екатеринбурга. Индикатор предупреждает, что исполнитель контракта относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, а часть документов оказалась недоступной для поиска.
Замыкает тройку лидеров госзакупок для новой школы в Авиагородке — поставка тренажерной системы «на базе симуляционных моделей для эмпирического обучения в иммерсивной образовательной платформе».
И хотя название оборудования выглядит не слишком понятно для многих ростовчан, по факту оно представляет собой современные возможности обучения.
«Иммерсивное обучение позволяет моделировать ситуации максимально приближенные к реальности. Например, можно научить взлетать на ненастоящем самолете. Обучать на настоящем — дорого и слишком небезопасно для новичка. А в компьютерной модели с очками виртуальной реальности это сделать можно», — объясняет председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.
Таких тренажерных систем в новую школу на Авиагородке закуплено пять штук, на общую сумму более пяти миллионов рублей. Победителем госконтракта стала компания из Азовского района. «СПАРК-Маркетинг» отмечает, что торговая процедура прошла без снижения цены. А на закупку, организованную конкурентным способом, была подана одна заявка.
Также новую школу оснастят цифровым пианино из Ленинградской области, стоимостью более 105,9 тысячи рублей. Эта госзакупка в системе «СПАРК-Маркетинг» тоже отмечена индикаторами. Зафиксирован запрос на разъяснение положений документации. А снижение цены победителем торга превышает 25%.
На официальном сайте донского правительства в 2022 году отмечалось, что строительство школы в Азове на 1340 мест идет с опережением графика. Работы планировалось завершить еще к маю 2024 года.
Победителем госзакупки Управления образования Азова на выполнение капитального строительства стала компания ООО «Матрица», зарегистрированная в Ставропольском крае. Стоимость контракта — более 1,8 миллиарда рублей.
Эту сделку «СПАРК-Маркетинг» отметил индикаторами. В частности, исполнителем миллиардного контракта оказался субъект малого и среднего предпринимательства. Часть документов была недоступной для поиска. Торги проходили без снижения, с запросом на разъяснение положений документации и с жалобой в ФАС.
В ходе проведения торга «СПАРК-Маркетинг» выявил отсутствие конкурентной борьбы. Индикатор объясняет, что минимальное снижение цены при участии нескольких заявок, может считаться одним из признаков наличия картельного сговора участников.
Также, «СПАРК»-Маркетинг» зафиксировал нарушение сроков заключения контракта.
В конце июня 2024 года на сайте госзакупок появилась публикация о поставке учебного оборудования для строящейся школы, стоимостью свыше 100,8 миллиона рублей. Кто стал победителем торга — неизвестно. Однако победитель был единственным участником.
По информации «СПАРК-Маркетинг», торги проходили с жалобой на заказчика торга в ФАС. Управление ФАС по Ростовской области признало жалобу обоснованной, а заказчика торговой процедуры — управление образования Азова, нарушившим закон. Заказчику выдали предписание об устранении нарушений и рекомендацию рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности.
Уточняется, что решение ФАС может быть оспорено в судебном порядке. Однако, по мнению экспертов, подобные ситуации могут отодвинуть срок появления новой школы.
По информации «СПАРК-Маркетинг», эту госзакупку отменили.
Проведение торга для строительства второй школы в Азове на 600 мест на улице Гагарина тоже отмечено высоким числом индикаторов — их 11.
«СПАРК-Маркетинг» уточняет, что срок заключения контракта был нарушен, а плановый срок исполнения продлен. При проведении торга зафиксировано повышение цены контракта.
Из нескольких поданных заявок на участие в торговой процедуре была допущена лишь одна. При этом заявку с лучшим ценовым предложением от ООО «Матрица» — не допустили. Часть документов оказалась недоступна для поиска. Зафиксирован запрос на разъяснение положений документации. Победителем госзакупки стала компания из Каменоломни.
По сведениям информационной системы, завершить исполнение обязательств победитель торгов должен до 31 августа 2024 года.
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