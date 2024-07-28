«Затянувшаяся история»: как в Ростовской области строят новые школы

Напомним, что, по мнению экспертов, самая непростая ситуация с обеспеченностью учеников местами в школе сложилась в Батайске. В прошлом году в рамках нацпроекта «Образование» в Авиагородке в Батайске появилась новая школа № 15. Ее директором стала Людмила Берлим. Однако сегодня на официальном сайте образовательного учреждения уточняется, что запись в первые классы на 2024-2025 учебный год остановлена.