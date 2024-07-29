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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:59

Дело возбудили после избиения приезжими семейной пары в Ростовской области

Бастрыкин вмешался в дело об избиении приезжими семейной пары в Новочеркасске

29 июля 2024, 09:57
Фото: Unsplash
Дело возбудили после избиения приезжими семейной пары в Ростовской области
Председателю СК России доложат о расследовании дела по факту избиения супружеской пары в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось на днях в Новочеркасске. К девушке вечером на улице начала приставать толпа парней из приезжих из Узбекистана и Азербайджана. За девушку вступилась семейная пара. Тогда толпа избила их.

Толпа парней в Новочеркасске избила супругов, вступившихся за девушку
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Фото: Tuzlovgrad.ru

Ситуация обрела большой общественный резонанс. В дело вмешался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал возбуждения уголовного дела по факту избиения и доклада о ходе его расследования.

По информации СМИ, женщина в результате побоев получила сотрясение мозга. Помощь врачей понадобилась и её супругу. Свою проверку по факту происшествия проводят и полицейские.

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#Виктория Прутковская#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Полиция#Происшествия
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