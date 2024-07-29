Бастрыкин вмешался в дело об избиении приезжими семейной пары в Новочеркасске

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Происшествие случилось на днях в Новочеркасске. К девушке вечером на улице начала приставать толпа парней из приезжих из Узбекистана и Азербайджана. За девушку вступилась семейная пара. Тогда толпа избила их.
Ситуация обрела большой общественный резонанс. В дело вмешался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал возбуждения уголовного дела по факту избиения и доклада о ходе его расследования.
По информации СМИ, женщина в результате побоев получила сотрясение мозга. Помощь врачей понадобилась и её супругу. Свою проверку по факту происшествия проводят и полицейские.