Член банды Цапков поставил себе виниры за 800 тыс рублей в ростовском СИЗО

В ростовский спецприёмник Владимира Алексеева, известного в криминальных кругах как Вову Беспредела, доставляли каждый раз, когда этапировали с зон для участия в новых судебных процессах или апелляционных судах. При этом, по информации СМИ, в течение года к нему в СИЗО приезжал стоматолог-ортопед. Врач сумел установить заключённому виниры стоимостью в 800 тысяч рублей. Деньги стоматологу передали представители Беспредела.