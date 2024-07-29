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Published Сегодня, 06:29

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Член банды Цапков поставил себе виниры за 800 тыс рублей в ростовском СИЗО

Член банды Цапков поставил себе виниры за 800 тыс рублей в ростовском СИЗО

29 июля 2024, 06:29
Фото: 1MI
Член банды Цапков поставил себе виниры за 800 тыс рублей в ростовском СИЗО
Член банды Цапков Вова Беспедел поставил в СИЗО виниры за 800 тысяч рублей, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В ростовский спецприёмник Владимира Алексеева, известного в криминальных кругах как Вову Беспредела, доставляли каждый раз, когда этапировали с зон для участия в новых судебных процессах или апелляционных судах. При этом, по информации СМИ, в течение года к нему в СИЗО приезжал стоматолог-ортопед. Врач сумел установить заключённому виниры стоимостью в 800 тысяч рублей. Деньги стоматологу передали представители Беспредела.

В управлении ФСИН информацию об этом официально не комментировали.

Вову Беспредела в 2013 году приговорили к пожизненному сроку за 18 убийств. Он был личным телохранителем главаря Кущёвской ОПГ Сергея Цапка. Сейчас решается вопрос об этапировании преступника в колонию «Чёрный дельфин».

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Фото: ТГ канал Shot

Ранее сообщалось, что в Ростове проверят двоих сотрудников СИЗО-1 на причастность к побегу заключённых.

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