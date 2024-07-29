Член банды Цапков поставил себе виниры за 800 тыс рублей в ростовском СИЗО

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В ростовский спецприёмник Владимира Алексеева, известного в криминальных кругах как Вову Беспредела, доставляли каждый раз, когда этапировали с зон для участия в новых судебных процессах или апелляционных судах. При этом, по информации СМИ, в течение года к нему в СИЗО приезжал стоматолог-ортопед. Врач сумел установить заключённому виниры стоимостью в 800 тысяч рублей. Деньги стоматологу передали представители Беспредела.
В управлении ФСИН информацию об этом официально не комментировали.
Вову Беспредела в 2013 году приговорили к пожизненному сроку за 18 убийств. Он был личным телохранителем главаря Кущёвской ОПГ Сергея Цапка. Сейчас решается вопрос об этапировании преступника в колонию «Чёрный дельфин».
Ранее сообщалось, что в Ростове проверят двоих сотрудников СИЗО-1 на причастность к побегу заключённых.