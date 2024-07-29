Экс-сотрудницу банка в Батайске осудили за списание денег 438 клиентов

Старший менеджер офиса банка в Батайске с 2018 по 2019 годы списывала деньги со счетов клиентов, которые долгое время не обращались в финансовое учреждение и не проводили операции. Это коснулось 438 человек, а размер ущерба превысил три миллиона рублей.