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Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Экс-сотрудницу банка в Батайске осудили за списание денег 438 клиентов

Экс-сотрудницу банка в Батайске осудили за списание денег 438 клиентов

29 июля 2024, 15:23
Фото: 1MI
В Ростовской области огласили приговор местной жительнице, которая списывала деньги клиентов банка, сообщили в региональном УФСБ.

Старший менеджер офиса банка в Батайске с 2018 по 2019 годы списывала деньги со счетов клиентов, которые долгое время не обращались в финансовое учреждение и не проводили операции. Это коснулось 438 человек, а размер ущерба превысил три миллиона рублей.

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Среди пострадавших есть военнослужащие срочной службы, студенты, временно безработные и пенсионеры. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.

Теперь Батайский городской суд назначил обвиняемой 4 года заключения с испытательным сроком на 5 лет. Это решение еще не вступило в законную силу.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Происшествия#Списание денег
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