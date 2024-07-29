Экс-сотрудницу банка в Батайске осудили за списание денег 438 клиентов

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Старший менеджер офиса банка в Батайске с 2018 по 2019 годы списывала деньги со счетов клиентов, которые долгое время не обращались в финансовое учреждение и не проводили операции. Это коснулось 438 человек, а размер ущерба превысил три миллиона рублей.
Среди пострадавших есть военнослужащие срочной службы, студенты, временно безработные и пенсионеры. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.
Теперь Батайский городской суд назначил обвиняемой 4 года заключения с испытательным сроком на 5 лет. Это решение еще не вступило в законную силу.
Читайте также о том, как ростовчанка сэкономила на билетах на концерт и потеряла 200 тысяч рублей.