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ФСИН получит жалобу на установку виниров члену банды Цапок в ростовском СИЗО

ФСИН получит жалобу на установку виниров члену банды Цапок в ростовском СИЗО

29 июля 2024, 17:41
Фото: 1MI
Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил проверить информацию об установке заключенному виниров в СИЗО в Ростове-на-Дону, говорится в Telegram парламентария.

Ранее Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT написал, что в СИЗО Вова Беспредел, который являлся членом банды Цапков, установил себе виниры стоимостью 800 тысяч рублей. Каждую неделю его привозили сюда для участия в новых судебных разбирательствах после этапирования с колоний.

По информации из СМИ, на протяжении года к нему в СИЗО приезжал стоматолог-ортопед. Добавим, что Беспредел получил пожизненный срок в 2013 году за совершение 18 убийств.

Член банды Цапков поставил себе виниры за 800 тыс рублей в ростовском СИЗО
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Теперь депутат написал, что преступники должны отбывать наказание. По его словам, «укомплектование своего рта дорогостоящими стоматологическими элементами в понятие „наказание“ не входит».

Он добавил, что направляет запросы в Генпрокуратуру и ФСИН для проверки информации и привлечения к ответственности виновных.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#СИЗО#Жалоба#ФСИН
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