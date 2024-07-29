ФСИН получит жалобу на установку виниров члену банды Цапок в ростовском СИЗО

Ранее Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT написал, что в СИЗО Вова Беспредел, который являлся членом банды Цапков, установил себе виниры стоимостью 800 тысяч рублей. Каждую неделю его привозили сюда для участия в новых судебных разбирательствах после этапирования с колоний.



По информации из СМИ, на протяжении года к нему в СИЗО приезжал стоматолог-ортопед. Добавим, что Беспредел получил пожизненный срок в 2013 году за совершение 18 убийств.