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Published Сегодня, 07:38

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Голубая жидкость с пеной потекла из кранов жителей Ростовской области

Голубая жидкость с пеной потекла из кранов жителей Ростовской области

29 июля 2024, 07:38
Фото: 1MI
Голубая жидкость с пеной потекла из кранов жителей Ростовской области
В поселке Горняцкий Ростовской области вместо воды из кранов течёт подозрительная химическая субстанция, сообщили местные жители.

Странная жидкость появилась в кранах жителей Горняцкого несколько дней назад. Видео опубликовано в телеграм-канале «Новости Ростова-на-Дону — Rostovnews61».

Странная вода имеет яркий голубой цвет и пенится. По словам жителей, от субстанции исходит запах химического средства.

Одна их жительниц налила подозрительную жидкость в стакан и обратила внимание, что та продолжает пениться. Люди отнесли субстанцию из-под кранов на экспертизу.

В соцсетях и на сайте местных властей сообщения о подозрительной жидкости в кранах не комментировали.

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Видео: ВК «Новости Ростов на Дону»

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за перебоев с водой в Ростовской области.

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