Голубая жидкость с пеной потекла из кранов жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Странная жидкость появилась в кранах жителей Горняцкого несколько дней назад. Видео опубликовано в телеграм-канале «Новости Ростова-на-Дону — Rostovnews61».
Странная вода имеет яркий голубой цвет и пенится. По словам жителей, от субстанции исходит запах химического средства.
Одна их жительниц налила подозрительную жидкость в стакан и обратила внимание, что та продолжает пениться. Люди отнесли субстанцию из-под кранов на экспертизу.
В соцсетях и на сайте местных властей сообщения о подозрительной жидкости в кранах не комментировали.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за перебоев с водой в Ростовской области.