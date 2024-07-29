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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Ростовская область направила медиков к месту крушения поезда «Казань — Адлер»

Голубев сделал заявление о крушении поезда у границы с Ростовской областью

29 июля 2024, 14:02
Фото: Администрация Котельниковского района
Ростовская область направила медиков к месту крушения поезда «Казань — Адлер»

Ростовская область направила врачей к месту крушения поезда «Казань — Адлер»

Из Ростовской области направили медиков для оказания помощи пострадавшим в аварии с поездом, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в Волгоградской области машинист пассажирского поезда «Казань — Адлер» увидел выехавший на переезд КамАЗ и резко затормозил. Состав не успел остановиться и протаранил автомобиль.

Из-за этого восемь вагонов съехали с рельсов и перевернулись. По информации Telegram-канала Shot, пострадали 140 человек, в том числе среди них есть дети.

В Сеть попали кадры крушения поезда «Казань — Адлер» у границы Ростовской областью
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Теперь заявление сделал губернатор Василий Голубев и рассказал о помощи.

«Для помощи пострадавшим поручил направить в Волгоградскую область бригаду хирургов и реаниматологов. Подготовили места для приема пострадавших в БСМП Волгодонска и ЦРБ Дубовского района», — уточнил глава региона.

Ранее в Сеть попали кадры крушения поезда.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Волгоградская область#Медики#Пострадавшие
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