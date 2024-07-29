Голубев сделал заявление о крушении поезда у границы с Ростовской областью

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Напомним, что в Волгоградской области машинист пассажирского поезда «Казань — Адлер» увидел выехавший на переезд КамАЗ и резко затормозил. Состав не успел остановиться и протаранил автомобиль.
Из-за этого восемь вагонов съехали с рельсов и перевернулись. По информации Telegram-канала Shot, пострадали 140 человек, в том числе среди них есть дети.
Теперь заявление сделал губернатор Василий Голубев и рассказал о помощи.
«Для помощи пострадавшим поручил направить в Волгоградскую область бригаду хирургов и реаниматологов. Подготовили места для приема пострадавших в БСМП Волгодонска и ЦРБ Дубовского района», — уточнил глава региона.
Ранее в Сеть попали кадры крушения поезда.