«Казаки» становятся масштабней

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
27 июля в Суворовском районе Ростова-на-Дону состоялся чемпионат по гонкам с препятствиями «Казаки». Мероприятие собрало более 100 участников, которые приехали не только из городов Ростовской области, но и Волгограда, Краснодара и Ставрополя. Среди городов области наиболее активные участники и волонтеры приехали из Азова и Таганрога.
Гонка «Казаки» проходила уже в пятый раз на велобеговой трассе «Горный манеж», специально созданной застройщиком Суворовского района ВКБ Новостройки. Как пояснил президент Федерации гонок с препятствиями Николай Бритвин, чемпионат следующего года вполне может состояться в Старочеркасске.
— Следующую гонку хотелось бы провести в Старочеркасске, в сердце донского казачества. Там будет много как зрителей, так и участников. Однако самое главное на сегодня другое, дети которые начинали заниматься гонками с препятствиями уже подросли и у многих из них раскрылись таланты. Сегодня они способны уже сами тренировать. Есть задумки чтобы сделать «школу тренера», но это программа будет лет на пятнадцать, — отметил президент Федерации.
Участников соревнований приветствовал и настоятель Храма благоверного князя Димитрия Донского, иерей отец Павел. Он окропил святой водой всех собравшихся и пожелал всем русского несгибаемого духа, а руководитель спортивного клуба «Суворов» Вячеслав Макаров пожелал новых спортивных вершин.
Стоит отметить, что именно спортсмены клуба «Суворов» и стали победителями этого забега.
Соревнования проходили в нескольких форматах: «Чемпионат», «Экстрим», «1+1» и «Команда». В формате «Чемпионат» перед началом соревнований каждому участнику выдают браслет, который является как бы «жизнью» спортсмена. Этим претендентам предстояло пройти все 18 препятствий, если хотя бы одно из них оставалось не пройденным, то спортсмену срезали браслет и он выбывал из гонки. В других режимах участники были вправе самостоятельно выбирать препятствия и их количество.
Участникам соревнований предстояло преодолеть по бездорожью дистанцию протяженностью 5 км, на которой расположились 18 препятствий. Среди них были канаты, гимнастические кольца, рукоходы, рампы и подвесная переправа над озером, которая увеличила свою пропускную способность. Также добавилась препятствие, которое нужно было преодолеть перелезая по вертолетной сетке, используемой для авиаперевозок. При кажущейся простоте, на самом деле сделать это не так просто. В этом забеге также добавились четыре новых рукохода, что еще раз подчеркнуло уникальность велобеговой трассы «Горный манеж», где проходят такие соревнования.
Примерно через полчаса определяются лидеры забега. Это неоднократные участники гонки «Казаки», которые тренируются в клубе «Суворов». На финишной прямой, оказываются Александр Картавый и Иван Карпенко, которые идут, что называется, ноздря в ноздрю. Все зрители затаив дыхание следят за тем, кто же из них вырвется вперед. И вот на подъеме по наклонной стене с помощью деревянных брусков, Александр вырывается вперед и первым приходит к финишу. Буквально через пару-тройку секунд эту черту пересекает и Иван. Бронзовым же призером стал волгодонец Дмитрий Краснянский.
Победитель чемпионата Александр Картавый профессиональный спортсмен и тренер, но даже для него некоторые препятствия оказались совсем не простыми.
— Тяжело и морально и физически. С точки зрения функционала очень тяжело. Самое сложное для меня было покрышки, так называемые «собаки», переправа и канистры. Плюс еще морально давило то, что соперники были и впереди и сзади. Нужно было нагонять, взял себя в руки и уже на финише рванул — рассказывает Александр Картавый.
Каждый участник, который во время соревнований пересек финишную черту получил памятную медаль, сделанную по индивидуальному дизайну. Победителям «Чемпионата» помимо медалей финишеров, вручили еще и медали чемпионов Ростовской области, грамоты и присвоили спортивный разряд. Остается добавить, что следующим подобным мероприятием станет детский забег с препятствиями «Казаки», который состоится 7 сентября 2024 года.