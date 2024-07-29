«Казаки» становятся масштабней

— Следующую гонку хотелось бы провести в Старочеркасске, в сердце донского казачества. Там будет много как зрителей, так и участников. Однако самое главное на сегодня другое, дети которые начинали заниматься гонками с препятствиями уже подросли и у многих из них раскрылись таланты. Сегодня они способны уже сами тренировать. Есть задумки чтобы сделать «школу тренера», но это программа будет лет на пятнадцать, — отметил президент Федерации.