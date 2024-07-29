Киногид по августу: Wink. ru покажет гольф, балет и гастроли со звездами

Еще одна отечественная новинка на Wink.ru вернет зрителей в июль с его жарой и тополиным пухом: отправиться в «Тур с Иванушками» (12+) можно будет 6 августа. Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка и всегда жили ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту: поехать в фанатский тур за «Иванушками» по югу России. Правда, в путешествие с ними едет и 15-летняя дочка одной из героинь, которая постоянно мешает подругам оторваться по полной. В фильме снялись Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Маякин, Полина Гухман и другие. В роли «Иванушек» — конечно, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Туриченко.