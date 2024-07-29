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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Лидеру банды вымогателей дали 11 лет колонии в Ростове-на-Дону

Лидеру банды вымогателей дали 11 лет колонии в Ростове-на-Дону

29 июля 2024, 15:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону суд огласил приговор Шарани Янгурбаеву, который создал банду вымогателей, рассказали в УФСБ.

Члены банды вымогали деньги у жителей Целинского и Егорлыкского районов. Роли фигурантов были распределены и каждый выполнял свои обязанности.

Кроме того, Янгурбаев оказался причастен к грабежам и хранению взрывчатки. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.

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Теперь Октябрьский райсуд Ростова приговорил обвиняемого к 11 годам заключения. Этот срок ему придется провести в колонии строгого режима.

До этого банда в донском регионе обналичила полмиллиарда рублей.

Ранее в Ростове аферисты потребовали миллион рублей от семьи художника.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#УФСБ#Вымогательство#Происшествия
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