Лидеру банды вымогателей дали 11 лет колонии в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Члены банды вымогали деньги у жителей Целинского и Егорлыкского районов. Роли фигурантов были распределены и каждый выполнял свои обязанности.
Кроме того, Янгурбаев оказался причастен к грабежам и хранению взрывчатки. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.
Теперь Октябрьский райсуд Ростова приговорил обвиняемого к 11 годам заключения. Этот срок ему придется провести в колонии строгого режима.
До этого банда в донском регионе обналичила полмиллиарда рублей.
Ранее в Ростове аферисты потребовали миллион рублей от семьи художника.