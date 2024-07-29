Магнитная буря накроет Ростовскую область в августе

Кроме того, бури способны влиять на качество сна, вызывая бессонницу или беспокойные ночи. В некоторых случаях возможны нарушения в концентрации и обострение хронических заболеваний. Общая чувствительность к таким бурям может варьироваться, и реакция организма на них индивидуальна.