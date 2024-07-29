Магнитная буря накроет Ростовскую область в августе

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Во вторник, 30 апреля, прогнозируют среднюю магнитную бурю. Она сохранится в течение дня.
После этого ситуация нормализуется практически на весь месяц. Следующую магнитную бурю стоит ждать 25 августа.
Добавим, что магнитные бури могут воздействовать на здоровье человека различными способами. Изменения в магнитном поле Земли могут вызывать головные боли, усталость и раздражительность.
Кроме того, бури способны влиять на качество сна, вызывая бессонницу или беспокойные ночи. В некоторых случаях возможны нарушения в концентрации и обострение хронических заболеваний. Общая чувствительность к таким бурям может варьироваться, и реакция организма на них индивидуальна.
Ранее в Ростове-на-Дону выпала месячная норма осадков 22 июля.