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Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Магнитная буря накроет Ростовскую область в августе

Магнитная буря накроет Ростовскую область в августе

29 июля 2024, 16:55
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области в августе прогнозируют очередную магнитную бурю, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Во вторник, 30 апреля, прогнозируют среднюю магнитную бурю. Она сохранится в течение дня.

После этого ситуация нормализуется практически на весь месяц. Следующую магнитную бурю стоит ждать 25 августа.

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Добавим, что магнитные бури могут воздействовать на здоровье человека различными способами. Изменения в магнитном поле Земли могут вызывать головные боли, усталость и раздражительность.

Кроме того, бури способны влиять на качество сна, вызывая бессонницу или беспокойные ночи. В некоторых случаях возможны нарушения в концентрации и обострение хронических заболеваний. Общая чувствительность к таким бурям может варьироваться, и реакция организма на них индивидуальна.

Ранее в Ростове-на-Дону выпала месячная норма осадков 22 июля.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Магнитная буря
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