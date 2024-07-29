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На Дону опровергли информацию об установке виниров в СИЗО члену банды Цапков

На Дону опровергли информацию об установке виниров в СИЗО члену банды Цапков

29 июля 2024, 18:49
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в СИЗО не ставили виниры члену банды Цапков, пишет ТАСС со ссылкой на региональное УФСИН.

Ранее СМИ сообщали, что Владимиру Алексееву, который известен как Вова Беспредел, якобы установили виниры за 800 тысяч рублей. Сам он получил пожизненный срок в 2013 году за убийство 18 человек.

Теперь издание сообщило, что эта информация не соответствует действительности. Говорится, что услуги по протезированию зубов не оказывались.

ФСИН получит жалобу на установку виниров члену банды Цапок в ростовском СИЗО
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Добавим, что депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию об установке виниров. Он говорил о необходимости наказать виновных в этом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#СИЗО#Происшествия#УФСИН
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