На Дону опровергли информацию об установке виниров в СИЗО члену банды Цапков

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Ранее СМИ сообщали, что Владимиру Алексееву, который известен как Вова Беспредел, якобы установили виниры за 800 тысяч рублей. Сам он получил пожизненный срок в 2013 году за убийство 18 человек.
Теперь издание сообщило, что эта информация не соответствует действительности. Говорится, что услуги по протезированию зубов не оказывались.
Добавим, что депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию об установке виниров. Он говорил о необходимости наказать виновных в этом.
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