Около 140 человек пострадали в аварии с поездом, а Таганрог накрыло страшной паутиной

В Сети появились шокирующие изображения, на которых можно увидеть, как деревья, заборы и небольшие архитектурные сооружения на набережной в Таганроге покрыты незнакомым веществом. В комментариях появились разнообразные мнения. Некоторые считают, что это работа пауков, которые соткали плотную паутину, в то время как другие высказывают версию о том, что здесь могли быть паутинные клещи.