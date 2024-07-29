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Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

Около 140 человек пострадали в аварии с поездом, а Таганрог накрыло страшной паутиной

Около 140 человек пострадали в аварии с поездом, а Таганрог накрыло страшной паутиной

29 июля 2024, 18:11
Фото: Администрация Котельниковского Муниципального района ТГ
Рядом с Ростовской областью сошел с рельсов поезд, в Таганроге появилось очень много паутины, а гамбургеры в Ростове оказались одними из самых дорогих, все самое важное, в материале RostovGazeta.

Авария с поездом

В Волгоградской области машинист поезда, следовавшего из Казани в Адлер, применил экстренное торможение, заметив на переезде КамАЗ. Однако расстояния не хватило, чтобы избежать столкновения. В результате поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов.

Из-за этого движение на этом участке приостановили. По данным Telegram-канала Shot, пострадали 140 человек, включая как минимум 30 детей, все они остались живы.

Глава Ростовской области Василий Голубев поручил направить в соседний регион медиков для оказания помощи. Пациентов также могут разместить на Дону.

Дорогие гамбургеры

Ростов вошел в список шести российских городов, где выше всего цены на бургеры, сообщает сайт retail.ru.

Эксперты провели расчеты стоимости приготовления гамбургера в крупных населенных пунктах страны. В анализе использовались средние цены на ингредиенты для классического бургера: говяжьи котлеты, булочки с кунжутом, маринованные огурцы, красный лук, а также кетчуп и горчица.

В Краснодаре и Омске оказались самые дорогие бургеры, стоимость которых достигает 113 рублей с учетом скидок.

Приготовление гамбургера обойдется немного дешевле в Челябинске — 110,8 рубля с 26% скидкой, и в Самаре — 111,5 рублей при 25% снижении цены.

Ростов-на-Дону оказался в числе шести самых дорогих городов, где цена приготовления бургера составляет 111 рублей при 25% скидке.

Таганрог накрыло паутиной

В Сети появились шокирующие изображения, на которых можно увидеть, как деревья, заборы и небольшие архитектурные сооружения на набережной в Таганроге покрыты незнакомым веществом. В комментариях появились разнообразные мнения. Некоторые считают, что это работа пауков, которые соткали плотную паутину, в то время как другие высказывают версию о том, что здесь могли быть паутинные клещи.

Зоолог ДГТУ Александр Евсюков сообщил RostovGazeta, что деревья могли опутать паутиной не только пауки, но и гусеницы моли. А большая вспышка численности пауков может быть связана с обилием зеленых комаров, которых в Таганроге было очень много.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Авария#Поезд#Волгоградская область#Адлер#Казань
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