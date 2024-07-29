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Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Политолог Михайлов объяснил бедность многодетных семей в Ростовской области

Политолог Михайлов объяснил бедность многодетных семей в Ростовской области

29 июля 2024, 14:33
Фото: rostovgazeta.ru
Политолог Михайлов объяснил бедность многодетных семей в Ростовской области
Государство делает все возможное для поддержки многодетных семей. Но в регионах, в том числе и в Ростовской области, пока еще все совсем не просто, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Собеседник рассказывает, что его воспитание формировалось на мнении родной бабушки: «Бог дает детей, бог даст и на детей».

«Именно в таком формате нужно воспитывать подрастающее поколение. Но я не говорю, что у меня изначально было все хорошо. Мне пришлось очень много работать, буквально рвать и метать, чтобы по максимуму обеспечить свою семью. Каждый человек должен осознанно подходить к вопросам создания семьи, не рассчитывая лишь на помощь государства», — отмечает Евгений Михайлов.

Собеседник подчеркивает, что многодетным семьям в Ростове нужно обязательно знать свои права.

«Многие даже не осведомлены, какую поддержку могут получить от государства в полной мере. Сужу по себе — буквально каждый год мы узнаем, что в чем-то можно было бы сэкономить 50 тысяч рублей, получив государственную поддержку. И в этом плане осведомленность многодетных семей нужно повышать», — уверен эксперт.

Политолог напоминает, что раньше в школах существовало множество бесплатных секций и кружков. Сегодня все это платно. И даже за простую продленку в школе приходится раскошеливаться.

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«Все говорят о том, как сложно жить, но при этом практически в каждой семье есть по две машины»«Все говорят о том, как сложно жить, но при этом практически в каждой семье есть по две машины»
«Все говорят о том, как сложно жить, но при этом практически в каждой семье есть по две машины»
Фото: Изображение Midjourney
«Однако даже если не смотреть статистику, можно сделать вывод, что не такие уж и бедные у нас семьи. Все говорят о том, как сложно жить, но при этом практически в каждой семье есть по две машины», — делится наблюдением собеседник.

Спикер уверен в необходимости продолжать наращивать воспитательный компонент образования, держа курс на сохранение семейных ценностей.

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«А также переформатировать весь чиновничий аппарат в регионах. Ко мне поступают жалобы, например, по поводу переселения многодетных семей. А это уже зависит от чиновников на местах. Есть программы государственной помощи, на них выделяются огромные финансовые средства. Только в регионах, видимо, эти средства боятся использовать, или не знают как, чтобы и себе заработать и семья жилье получила», — резюмирует эксперт.

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