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Published Сегодня, 14:37

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Updated Сегодня, 14:39

Пострадавших с поезда «Казань — Адлер» госпитализируют в Ростовскую область

Пострадавших с поезда «Казань — Адлер» госпитализируют в Ростовскую область

29 июля 2024, 14:37
Фото: Администрация Котельниковского района
Пострадавших с поезда «Казань — Адлер» госпитализируют в Ростовскую область
В Ростовской области подготовили места для приема пострадавших после схода поезда «Казань — Адлер» с рельсов, рассказал губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что для помощи раненым направят в Волгоградскую область специалистов — хирургов и реаниматологов. Кроме того, на Дону готовы принять тех, кому требуется медпомощь.

В данный момент подготовлены места в медучреждениях Волгодонска и Дубовского района.

Голубев сделал заявление о крушении поезда у границы с Ростовской областью
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Пользователи в комментариях пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Другие поинтересовались, почему не было шлагбаума на переезде, где произошла авария.

Напомним, что днем в понедельник поезд «Казань — Адлер» протаранил КамАЗ, который оказался на путях. Машинист пытался затормозить, но не успел.

Telegram-канал Shot пишет, что всего пострадали 140 человек.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Железная дорога#Поезд#Госпитализация#Происшествия#Казань-Адлер
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