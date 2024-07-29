Пострадавших с поезда «Казань — Адлер» госпитализируют в Ростовскую область

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Он рассказал, что для помощи раненым направят в Волгоградскую область специалистов — хирургов и реаниматологов. Кроме того, на Дону готовы принять тех, кому требуется медпомощь.
В данный момент подготовлены места в медучреждениях Волгодонска и Дубовского района.
Пользователи в комментариях пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Другие поинтересовались, почему не было шлагбаума на переезде, где произошла авария.
Напомним, что днем в понедельник поезд «Казань — Адлер» протаранил КамАЗ, который оказался на путях. Машинист пытался затормозить, но не успел.
Telegram-канал Shot пишет, что всего пострадали 140 человек.