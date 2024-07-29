Прокуратура проверит детсад в Ростовской области, скрывший отравление детей

Руководство дошкольного учреждения скрыло информацию об инфекции. Детсад закрыли под предлогом проведения техническим работ. Позже там нашли сразу несколько грубых нарушений в работе. Например, в учреждении неправильно хранили детские вещи и нерегулярно обеззараживали помещения и игрушки.