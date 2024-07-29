rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Прокуратура проверит детсад в Ростовской области, скрывший отравление детей

Прокуратура проверит детсад в Ростовской области, скрывший отравление детей

29 июля 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney
Прокуратура проверит детсад в Ростовской области, скрывший отравление детей
Проверка организована по факту госпитализации воспитанников одного из детских садов Волгодонска, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В надзорном ведомстве сообщили о трёх воспитанниках детсада, попавших в больницу из-за острой кишечной инфекции. Прокуратура организовала проверку в учреждении. По её итогам будут приняты необходимые меры реагирования.

Днём ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за отравлений в детском саду Волгодонска.

В Волгодонске детский сад скрывал массовые отравления детей
Узнать подробнее

Руководство дошкольного учреждения скрыло информацию об инфекции. Детсад закрыли под предлогом проведения техническим работ. Позже там нашли сразу несколько грубых нарушений в работе. Например, в учреждении неправильно хранили детские вещи и нерегулярно обеззараживали помещения и игрушки.

Читайте также:
Ушла гулять и не вернулась: в Ростовской области объявили в розыск огромную свиньюЧлен банды Цапков поставил себе виниры за 800 тыс рублей в ростовском СИЗОАльпинист из Ростовской области застрял на горе в КБР с отеком легких
#Алина Заярная#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Прокуратура#Волгодонск#Александр Бастрыкин#Бастрыкин#Волгодонский район#Происшествия
Подпишитесь
Голубая жидкость с пеной потекла из кранов жителей Ростовской области
Сегодня, 07:38
В Ростовской области в водоемах погибли 37 человек
Сегодня, 05:43
Картинка из фильма ужасов: набережная в Таганроге покрылась плотным слоем паутины
Вчера, 19:16
Член банды Цапков поставил себе виниры за 800 тыс рублей в ростовском СИЗО
Сегодня, 06:29
Ушла гулять и не вернулась: в Ростовской области объявили в розыск огромную свинью
Сегодня, 06:59
«Танцуй! Когда еще такое будет?»: как Элтон Джон выступал в Ростове
Сегодня, 07:42