Прокуратура проверит детсад в Ростовской области, скрывший отравление детей

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В надзорном ведомстве сообщили о трёх воспитанниках детсада, попавших в больницу из-за острой кишечной инфекции. Прокуратура организовала проверку в учреждении. По её итогам будут приняты необходимые меры реагирования.
Днём ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за отравлений в детском саду Волгодонска.
Руководство дошкольного учреждения скрыло информацию об инфекции. Детсад закрыли под предлогом проведения техническим работ. Позже там нашли сразу несколько грубых нарушений в работе. Например, в учреждении неправильно хранили детские вещи и нерегулярно обеззараживали помещения и игрушки.