Риелтор рассказала, как снизить ежемесячный платеж по ипотеке в Ростове

Отмена льготных программ привела к снижению желающих приобрести жилье в новостройках Ростова. Ситуацию усугубило повышение ключевой ставки ЦБ до 18%. На какие послабления можно рассчитывать сегодня тем, кто собирается купить квартиру в Ростове — выяснял корреспондент RostovGazeta.

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