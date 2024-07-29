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Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Риелтор рассказала, как снизить ежемесячный платеж при покупке квартиры в Ростове

Риелтор рассказала, как снизить ежемесячный платеж по ипотеке в Ростове

29 июля 2024, 14:39
Фото: 1MI
Риелтор рассказала, как снизить ежемесячный платеж при покупке квартиры в Ростове
Отмена льготных программ привела к снижению желающих приобрести жилье в новостройках Ростова. Ситуацию усугубило повышение ключевой ставки ЦБ до 18%. На какие послабления можно рассчитывать сегодня тем, кто собирается купить квартиру в Ростове — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Ростовские риелторы уверены, что высокая ставка годовых — это не навсегда. По прогнозам экспертов, ее подняли максимум на два года.

Риелтор Елена Загоренко объясняет, что приобретя квартиру сейчас, любой человек сможет сделать рефинансирование после снижения процентной ставки.

«На мой взгляд, это неплохой выход для тех, кто нуждается в жилье. Ведь лучше платить за свою квартиру, чем практически такую же сумму каждый месяц за съемную», — делится мнением эксперт.

К тому же, по словам собеседницы, банки в Ростове предлагают программы, предполагающие не высокие ежемесячные платежи на первое время.

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«Приобретя подобную услугу у банка, можно будет в течение полугода каждый месяц платить по 10 тысяч рублей. А через полгода перейти на обычный график оплаты», — объясняет Елена Загоренко.

Ранее RostovGazeta сообщала, что цены на жилье в новостройках Ростова за три года подорожали на 100%.

Новостройки в Ростове подорожали на 100% за три года
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