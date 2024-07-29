Риелтор рассказала, как снизить ежемесячный платеж по ипотеке в Ростове

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Ростовские риелторы уверены, что высокая ставка годовых — это не навсегда. По прогнозам экспертов, ее подняли максимум на два года.
Риелтор Елена Загоренко объясняет, что приобретя квартиру сейчас, любой человек сможет сделать рефинансирование после снижения процентной ставки.
«На мой взгляд, это неплохой выход для тех, кто нуждается в жилье. Ведь лучше платить за свою квартиру, чем практически такую же сумму каждый месяц за съемную», — делится мнением эксперт.
К тому же, по словам собеседницы, банки в Ростове предлагают программы, предполагающие не высокие ежемесячные платежи на первое время.
«Приобретя подобную услугу у банка, можно будет в течение полугода каждый месяц платить по 10 тысяч рублей. А через полгода перейти на обычный график оплаты», — объясняет Елена Загоренко.
Ранее RostovGazeta сообщала, что цены на жилье в новостройках Ростова за три года подорожали на 100%.