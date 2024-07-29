Российская платформа объявлений подарила чат-боту поддержки человеческий голос

Руководитель центра клиентского сервиса «Авито» Шьям Намбиар подтвердил, что теперь пользователи голосового помощника действительно слышат голоса реальных сотрудников. Он отметил, что в компании стремятся к тому, чтобы восемь из десяти голосовых обращений получали ответ в течение одной минуты, при этом после взаимодействия с ботом у клиента не должна оставаться необходимость связываться с оператором лично.