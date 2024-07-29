Ростов-на-Дону вошёл в топ городов с самыми дорогими гамбургерами

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Аналитики подсчитали стоимость приготовления гамбургера в крупных городах России. В расчёт брались средние цены на продукты для классического бургера: котлеты из говядины, булочки с кунжутом, маринованных огурцов, красного лука, кетчупа и горчицы. Также в анализе учитывали скидки на продукты в разных городах.
Самые дорогие бургеры вышли в Краснодаре и Омске, где стоимость одного блюда составляет 113 рублей (скидки 23% и 24% соответственно). Также дорого приготовить гамбургер будет в Челябинске (110,8 рубля, скидка 26%) и Самаре (111,5 рубля, скидка 25%).
Ростов-на-Дону также попал в шестёрку лидеров. Здесь стоимость приготовления бургера оценили в 111 рублей с учётом скидки в 25%. Такие же цены и скидка зафиксированы в Уфе.