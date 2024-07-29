Ростов-на-Дону вошёл в топ городов с самыми дорогими гамбургерами

Аналитики подсчитали стоимость приготовления гамбургера в крупных городах России. В расчёт брались средние цены на продукты для классического бургера: котлеты из говядины, булочки с кунжутом, маринованных огурцов, красного лука, кетчупа и горчицы. Также в анализе учитывали скидки на продукты в разных городах.