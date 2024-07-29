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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Ростов-на-Дону вошёл в топ городов с самыми дорогими гамбургерами

Ростов-на-Дону вошёл в топ городов с самыми дорогими гамбургерами

29 июля 2024, 14:22
Фото: rostovgazeta.ru
Ростов-на-Дону вошёл в топ городов с самыми дорогими гамбургерами
Ростов попал в шестёрку российских городов с самыми высокими ценами на бургеры, сообщает портал retail.ru.

Аналитики подсчитали стоимость приготовления гамбургера в крупных городах России. В расчёт брались средние цены на продукты для классического бургера: котлеты из говядины, булочки с кунжутом, маринованных огурцов, красного лука, кетчупа и горчицы. Также в анализе учитывали скидки на продукты в разных городах.

Самые дорогие бургеры вышли в Краснодаре и Омске, где стоимость одного блюда составляет 113 рублей (скидки 23% и 24% соответственно). Также дорого приготовить гамбургер будет в Челябинске (110,8 рубля, скидка 26%) и Самаре (111,5 рубля, скидка 25%).

Ростов-на-Дону также попал в шестёрку лидеров. Здесь стоимость приготовления бургера оценили в 111 рублей с учётом скидки в 25%. Такие же цены и скидка зафиксированы в Уфе.

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Ранее сообщалось, что фастфуд в Ростовской области подорожал на 66%.

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